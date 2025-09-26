محمد صلاح الأعلى.. مفاجآت في رواتب نجوم ليفربول الإنجليزي

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

خطف نادي ليفربول الإنجليزي الأضواء؛ بعدما أبرم عدة صفقات مدوية في الانتقالات الصيفية الماضية، بضم نجوم مميزين على رأسهم السويدي ألكسندر إيزاك والفرنسي هوغو إيكتيكي والألماني فلوريان فيرتز.

ونالت إدارة ليفربول دائماً إشادة كبيرة بسبب حفاظها على التوازن المالي دون التورط في أي قضايا تخص مخالفة مبادئ اللعب المالي النظيف بسبب النظام الصارم لرواتب لاعبي الفريق.

وكشف تقرير نشره موقع GIVE ME SPORT عن رواتب لاعبي ليفربول ومواعيد نهاية تعاقداتهم.

محمد صلاح الأعلى

يتصدر النجم المصري محمد صلاح رواتب لاعبي ليفربول حيث يتقاضى أسبوعياً 400 ألف جنيه إسترليني وينتهي عقده في 2027.

ويحتل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك المركز الثاني في رواتب لاعبي ليفربول بواقع 350 ألف جنيه إسترليني، ويرتبط بعقد حتى 2027.

ويتقاضى إيزاك راتباً قدره 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً متفوقاً على إيكتيكي الذي يحصل على 200 ألف جنيه إسترليني ثم فيرتز الذي يتقاضى 195 ألف جنيه إسترليني.

ويحصل الظهير الأيسر الإسكتلندي أندري روبرتسون على راتب أسبوعي مميز قيمته 160 ألف جنيه إسترليني وينتهي عقده في شهر يونيو المقبل.

ويتقاضى البرازيلي أليسون باكير حارس المرمى والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والهولندي ريان غرافينبيرش والإيطالي فيديريكو كييزا والهولندي كودي جاكبو نفس الراتب الأسبوعي بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني.

ويحصل المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب الوسط على راتب أسبوعي قدره 120 ألف جنيه إسترليني متفوقاً على الوافد الجديد الهولندي جيريمي فريمبونغ الذي يحصل على 100 ألف جنيه إسترليني.

أقل الرواتب

وعلى صعيد أقل اللاعبين تقاضياً للرواتب الأسبوعية، فإن المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي الذي ينتهي عقده في شهر يونيو المقبل يتقاضى 70 ألف جنيه إسترليني.

اللافت أن كوناتي يتقاضى مبلغاً أقل من زميله جو غوميز رغم الاعتماد عليه بصفة أساسية حيث يحصل غوميز على 85 ألف إسترليني.

نفس الأمر للوافد الجديد اللاعب المجري ميلوش كيركيز الذي يتقاضى 60 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وهو ثاني أقل لاعبي الفريق تقاضياً للرواتب قبل الصاعد ريو نغوموها 52 ألف جنيه إسترليني.