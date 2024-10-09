خالد الشنيف يعلن إقالة "أحد مدربي الدوري السعودي"

كشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف عن إقالة أحد مدربي الدوري السعودي، خلال فترة التوقف الحالية، دون أن يذكر اسمه.

وكتب الشنيف عبر حسابه على منصة "إكس": "رسميا تمت إقالة أحد مدربي دوري روشن".

فيما كشف برنامج "دورينا غير" أنه بشكل رسمي تم إقالة أحد مدربي دوري روشن في فترة التوقف الحالي، ويقترب نور الدين بن زكري من تولي قيادة هذا الفريق المتواجد بمنطقة القصيم، ولكن لا بد أن يقوم النادي بتسديد مستحقات هذا المدرب المقال حتى يتم الإعلان عن إقالته بشكل رسمي.

إلى ذلك كشفت تقارير إعلامية أن المدرب المقصود هو البرتغالي باولو دورتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، والذي تم إبلاغه بقرار الإقالة من منصبه بصورة رسمية، بعد الاتفاق على رحيله بشكل رسمي عن النادي.

وتأتي إقالة دوراتي، بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية، وتحديداً في الجولات الست الأولي من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

وخاض نادي الخلود، ست جولات في مسابقة دوري روشن للمحترفين، حقق الفريق الانتصار في مباراة وحيدة، وتعادل في مثلها، وتلقى الفريق (4) هزائم، ليحتل الفريق المركز الـ16 برصيد 4 نقاط.

سجل الخلود 7 أهداف في 6 مباريات؛ ما يعكس قوة خطه الهجومي، إلا أن الفريق يعاني على المستوى الدفاعي، إذ استقبل مرماه 12 هدفًا.

وكان المدرب البرتغالي، لويس كاسترو، المدير الفني السابق لنادي النصر، هو أول مدير فني تمت إقالته بين أندية دوري روشن هذا الموسم، والتي جاءت بعد مرور 3 جولات فقط.