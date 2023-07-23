الهلال يقدم روبن نيفيز وسافيتش وكوليبالي (فيديو)

قدم نادي الهلال السعودي لاعبيه الجدد، اليوم الأحد، قبل المواجهة الودية أمام الكويت الكويتي على استاد الملك فهد الدولي.

وقدم الهلال لاعبيه البرتغالي روبن نيفيز القادم من وولفرهامبتون، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش القادم من لاتسيو، والسنغالي كاليدو كوليبالي.

كما قدم الهلال مدربه البرتغالي جورجي جيسوس الذي عاد لتدريب الزعيم من جديد.