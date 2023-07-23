الهلال يقدم روبن نيفيز وسافيتش وكوليبالي (فيديو)
قدم نادي الهلال السعودي لاعبيه الجدد، اليوم الأحد، قبل المواجهة الودية أمام الكويت الكويتي على استاد الملك فهد الدولي.
وقدم الهلال لاعبيه البرتغالي روبن نيفيز القادم من وولفرهامبتون، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش القادم من لاتسيو، والسنغالي كاليدو كوليبالي.
كما قدم الهلال مدربه البرتغالي جورجي جيسوس الذي عاد لتدريب الزعيم من جديد.
وحضر عدد كبير من مشجعي الهلال في استاد الملك فهد الدولي، وسط أجواء احتفالية رائعة.
ونجح الهلال في ضم روبن نيفيز بعد منافسة شديدة مع برشلونة.
وصافح نيفيز الأطفال الذين تواجدوا على الجانبين وصفق للجماهير، وكذلك فعل كوليبالي وسافيتش.
وقال سافيتش في حديث لمشجعي الهلال: "أشكركم على الدعم والترحاب، وجئت لمساعدة الفريق على الفوز بالبطولات".
في حين قال المدرب جورجي جيسوس: "عودتي للهلال جاءت بسبب جماهيره".
وارتدى سافيتش رقم 22، وارتدى كوليبالي رقم 3 ونيفيز رقم 8.
ويستهل الهلال مشواره في الدوري السعودي بمواجهة أبها، يوم 14 أغسطس المقبل، لكنه قبل ذلك يلاقي الكويت، والأهلي طرابلس، والوداد، في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.
واحتل الهلال المركز الثالث في الدوري السعودي الموسم الماضي وخسر نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا رد دايموندز، وصعد لنهائي كأس العالم للأندية.