20 مليون يورو.. النصر السعودي يحدد سعر نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي حددت السعر الذي تراه مناسبا من أجل بيع عقد البرازيلي ويسلي، لاعب الفريق، الذي دخل قائمة اهتمامات بولونيا الإيطالي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير أخيرة أن جيوفاني سارتوري، المدير الرياضي لنادي بولونيا، مُعجب بويسلي، ويرغب في ضمه إلى الفريق.

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وأوضحت أن بولونيا يضع اللاعب البرازيلي على قائمة اهتماماته، لتعويض رحيل السويسري دان ندوي إلى نوتنغهام فورست.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي" إيطاليا، فإن نادي النصر رفض عرض بولونيا الرسمي ويقيّم اللاعب بحوالي 20 مليون يورو، للموافقة على بيعه.

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ويدرس النادي الإيطالي الذي يبحث عن خيار في خانة الجناح العودة بعرض ثان أفضل من العرض الذي رُفض خلال الأيام المقبلة.

ويتواجد اللاعب البرازيلي الشاب حالياً في معسكر نادي النصر بالنمسا تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يعمل على تجهيز فريق تنافسي على لقب الدوري الموسم المقبل.

ويلعب ويسلي للنصر منذ انتقاله إلى صفوفه في صيف 2024، قادما من كورينثيانز البرازيلي، وقد شارك معه الموسم الماضي في 21 مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا، وصنع هدفين آخرين.