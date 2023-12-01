كلوب: تصدر ليفربول للمجموعة في الدوري الأوروبي "مهم جدا"
قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، إن الفوز 4/0 على لاسك لينتس النمساوي في الدوري الأوروبي نتيجة كبيرة بالنسبة لفريقه الذي يستعد لخوض عدد كبير من المباريات خلال الفترة المقبلة.
وبوصوله لدور الـ16 وصدارة المجموعة الخامسة قبل آخر جولة من مباريات دور المجموعات يضمن الفريق الإنجليزي عدم خوض جولة فاصلة في فبراير/ شباط للوصول لدور الـ16.
وقال كلوب: "الآن نحن على رأس القائمة وهذا لن يتغير".
وأضاف: هذا جيد وهو أمر مهم جدا في ظل برنامج المباريات المزدحم جدا جدا جدا الذي ينتظرنا خلال الفترة المقبلة".
وأوضح كلوب أن هناك الكثير من الإيجابيات نتيجة هذا الفوز، بينما الجانب السلبي الوحيد عدم حسم المباراة في مرحلة مبكرة.
وتابع المدرب الألماني "الأداء كان جيدا فعلا ولم يتعرض أحد للإصابة. كل شيء كان على ما يرام".
وسيلتقي ليفربول في ملعبه مع فولهام اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل، ثم يحل ضيفا على شيفيلد يونايتد وكريستال بالاس بعد ذلك.
وسيختتم ليفربول مسيرته في الدوري الأوروبي باللعب في ضيافة يونيون سان جيلواز في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأكد كلوب رغبة فريقه في السعي للوصول لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة رغم أنه كان يتمنى أن تكون المسيرة في دوري الأبطال البطولة الأوروبية الأولى للأندية.
وقال كلوب: "عندما نشارك في بطولة ما فإننا نتعامل معها وكأنها البطولة الأهم على وجه الأرض، بالتأكيد".
ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنجليزي وحصد الريدز 28 نقطة من 13 مباراة ويتأخر بنقطتين عن آرسنال المتصدر ونقطة عن مانشستر سيتي الثاني، وحامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية.