كلوب: تصدر ليفربول للمجموعة في الدوري الأوروبي "مهم جدا"

وأضاف: هذا جيد وهو أمر مهم جدا في ظل برنامج المباريات المزدحم جدا جدا جدا الذي ينتظرنا خلال الفترة المقبلة".

وأوضح كلوب أن هناك الكثير من الإيجابيات نتيجة هذا الفوز، بينما الجانب السلبي الوحيد عدم حسم المباراة في مرحلة مبكرة.

وتابع المدرب الألماني "الأداء كان جيدا فعلا ولم يتعرض أحد للإصابة. كل شيء كان على ما يرام".

وسيلتقي ليفربول في ملعبه مع فولهام اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل، ثم يحل ضيفا على شيفيلد يونايتد وكريستال بالاس بعد ذلك.