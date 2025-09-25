أولهم كريستيانو رونالدو.. 6 لاعبين هزموا ميسي في معركة "الحذاء الذهبي"

كتب - نور الدين ميفراني

يواصل النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي تسجيل الأهداف والتألق رغم تقدمهما في العمر إذ يلعب أحدهما في النصر السعودي والآخر في إنتر ميامي الأمريكي.

وعلى مقربة من نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، يواصل النجمان المسيرة ويأملان في رقصة أخيرة على المستوى العالمي.

وطيلة مسيرته فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف أكثر من مرة، وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منافسه طيلة 9 سنوات في الدوري الإسباني.

وخسر النجم الأرجنتيني لقب الهداف في إسبانيا لصالح كريستيانو رونالدو 3 مرات، وهو أكثر لاعب هزمه في تاريخه، حيث توج النجم البرتغالي باللقب مواسم 2010-2011 (40 هدفًا) و2013-2014 (31 هدفًا) و2014-2015 (48 هدفًا).

بينما هزم ميسي رونالدو 5 مرات في الدوري الإسباني 2009-2010 (34 هدفًا) و2011-2012 (50 هدفًا) و2012-2013 (46 هدفًا) و2016-2017 (37 هدفًا) و2017-2018 (34 هدفًا).

وتوج ميسي بلقب الهداف في الدوري الإسباني وجائزة الحذاء الذهبي 8 مرات، وبالإضافة لكريستيانو رونالدو هناك 5 لاعبين هزموه في سباق الهداف وهم:

النجم الفرنسي كليان مبابي توج بالحذاء الذهبي في الدوري الفرنسي مرتين متقدمًا على ليونيل ميسي 2021-2022 (28 هدفًا) و2022-2023 (29 هدفًا).

الأوروغوياني دييغو فورلان موسم 2008-2009 في الدوري الإسباني سجل ( 32 هدفًا).

الأوروغوياني لويس سواريز موسم 2015-2016 (40 هدفًا) في الدوري الإسباني.

وفي الدوري الأمريكي للمحترفين خسر ليونيل ميسي الحذاء الذهبي، حيث توج الفرنسي دينيس بوانغا موسم 2022-2023 ( 20 هدفًا) والبلجيكي كريستيان بنتيكي موسم 2023-2024 ( 23 هدفًا).

وخارج الدوري الإسباني لم يتوج ميسي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف سواء في الدوري الفرنسي أو الدوري الأمريكي للمحترفين، حتى الآن، بينما توج كريستيانو رونالدو بجائزة الحذاء الذهبي في 4 دوريات، الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري السعودي للمحترفين.