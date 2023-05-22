فينيسيوس جونيور يحتد على صحفي "الشيرينغيتو" (فيديو)
انفعل البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم نادي ريال مدريد، على الإعلامي "ماركوس بينيتو" المذيع ببرنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير، بسبب حديثه عن "الاعتذار".
ووقعت أزمة كبيرة بين فينيسيوس وجماهير "الخفافيش" خلال مباراة فريقه اليوم ريال مدريد وفالنسيا، بسبب هتافات عنصرية ضده.
البداية كانت في انفعال فينيسيوس بسبب تعرضه لهتافات عنصرية، وكان رافضًا لاستكمال اللقاء، ما تسبب في إيقاف المباراة لخمس دقاق كاملة.
وطالب فينسيوس من حكم اللقاء طرد أحد الجماهير بسبب الشتائم العنصرية التي تعرض لها، قبل أن يتدخل مدربه كارلو أنشيلوتي ويطلب منه الهدوء، والعودة إلى المباراة.
ولم يمر وقت طويل حتى قام الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا بطرد فينيسيوس بعد صفع هوغو دورو لاعب فالنسيا بعدما حاول الأخير خنق المهاجم البرازيلي.
وبعد طرده صفّق فينيسيوس للحكم فيما يبدو أنه يسخر من بيرغوس بينغوتيسيا.
كما أشار فينيسيوس إلى جماهير فالنسيا باصبعين، ويبدو أنه أشار إلى أن فريقهم سيهبط إلى دوري الدرجة الثانية.
وعقب المباراة قام الإعلامي "ماركوس بينيتو" بسؤال فينيسيوس "هل ستعتذر عن حركتك؟"، ليرد المهاجم البرازيلي: "هل أنت غبي؟".
وعمق فالنسيا جراح ضيفه ريال مدريد وفاز عليه 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتجمد رصيد ريال مدريد عند 71 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.
على الجانب الآخر، رفع فالنسيا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر.