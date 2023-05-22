فينيسيوس جونيور يحتد على صحفي "الشيرينغيتو" (فيديو)

ووقعت أزمة كبيرة بين فينيسيوس وجماهير "الخفافيش" خلال مباراة فريقه اليوم ريال مدريد وفالنسيا، بسبب هتافات عنصرية ضده.

البداية كانت في انفعال فينيسيوس بسبب تعرضه لهتافات عنصرية، وكان رافضًا لاستكمال اللقاء، ما تسبب في إيقاف المباراة لخمس دقاق كاملة.

وطالب فينسيوس من حكم اللقاء طرد أحد الجماهير بسبب الشتائم العنصرية التي تعرض لها، قبل أن يتدخل مدربه كارلو أنشيلوتي ويطلب منه الهدوء، والعودة إلى المباراة.

ولم يمر وقت طويل حتى قام الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا بطرد فينيسيوس بعد صفع هوغو دورو لاعب فالنسيا بعدما حاول الأخير خنق المهاجم البرازيلي.