عندما تنطلق مسابقة الألعاب الأولمبية في باريس، الجمعة المقبلة، لن تكون ألعاب المناطيد الهوائية، أو شد الحبل، أو مسابقات الرسم جزءا من الألعاب المشاركة، ولكن الأمر لم يكن كذلك عندما انطلقت الألعاب الأولمبية القديمة أو حتى الحديثة في أثينا عام 1896.

كانت الألعاب الأولمبية في أوائل القرن العشرين لا تزال تحاول إيجاد موطئ قدم لها، وقد تبدو بعض ألعابها غير عادية بالنسبة لعشاق الرياضة اليوم ولكنها في نهاية المطاف توقفت ولم تصل إلينا.

ورصد موقع " history" أبرز الألعاب الأولمبية التي لم يكتب لها الاستمرار.

سباق العربات (684 ق.م إلى 393 م)

أقيمت الألعاب الأولمبية الأولى في اليونان القديمة في أولمبيا حوالي عام 776 ق.م. ولم تتضمن سوى حدث واحد فقط، ومع مرور الوقت، أضاف المنظمون المزيد من الرياضات إلى الألعاب الأولمبية، بما في ذلك سباق العربات.

وبدءًا من 684 - 680 ق.م، تنافس السائقون في العربات التي تجرها الخيول في الألعاب الأولمبية، حيث كانت تتحطم أحيانًا بعنف، وكان بإمكان الأولاد والرجال فقط المشاركة كرياضيين في الأحداث الأولمبية.

البانكراسيون (648 ق.م إلى 393 م)

كان البانكراسيون مزيجًا من الملاكمة والمصارعة، وظهر للمرة الأولى في الألعاب الأولمبية القديمة حوالي عام 648 ق.م. كان هذا الحدث رياضة قتالية دون قواعد تقريبًا، حيث كان يُسمح للرياضيين باستخدام تقنيات متنوعة مثل الركل، واللكم، والخنق، والإمساك بأي جزء من جسم الخصم، ومع ذلك، كانت هناك بعض القيود؛ إذ لم يكن مسموحًا بالعض أو اقتلاع العينين.

اشتهرت هذه الرياضة بعنفها الشديد، وغالبًا ما كانت تؤدي إلى إصابات خطيرة أو حتى الموت، على الرغم من ذلك، كانت البانكراسيون واحدة من أكثر الرياضات شعبية في الألعاب الأولمبية القديمة، واستمرت كحدث رئيس حتى نهاية الألعاب الأولمبية القديمة في 393 م.

سباق المناطيد الهوائية (1900)

استمرت الألعاب الأولمبية عام 1896 أقل من أسبوعين، ولكن الألعاب الأولمبية لعام 1900، التي ارتبطت بالمعرض العالمي في باريس الذي استمر أشهرا، استمرت من مايو إلى أكتوبر، مع هذا الإطار الزمني الموسع، تم إدراج ألعاب عدد أكبر بكثير من الرياضيين والأحداث مقارنة بألعاب 1896، بما في ذلك أنواع متعددة من مسابقات المناطيد الهوائية.

تنافس سائقو المناطيد الهوائية من حيث المسافة التي قطعوها، والارتفاع الذي وصلوا إليه، وأفضل صورة التُقطت من المنطاد، فعلى سبيل المثال فاز البالوني الفرنسي هنري دي لا فولكس بأحد سباقات المسافة بتحليق منطاده لمسافة 768 ميلًا من باريس إلى بولندا، التي كانت جزءًا من روسيا في ذلك الوقت. عند هبوطه، اعتقلته الشرطة الروسية لعدم تقديمه طلب جواز سفر.

إطلاق النار على الحمام الحي (1900)

كان إطلاق النار على الحمام الحي حدثًا آخر ظهر للمرة الأولى في أولمبياد 1900، في هذه المسابقة، أطلق المنظمون الحمام في الهواء أمام المتسابق، الذي كان يقوم بعد ذلك بإطلاق النار على أكبر عدد ممكن من الحمام، كان الفائز رجلًا بلجيكيًا يُدعى ليون دي لون، الذي أطلق النار على 21 حمامة.

لعبة شد الحبل (1900-1920)

كان لشَد الحبل عمر أطول قليلاً، حيث ظهرت هذه الرياضة في خمس دورات أولمبية قبل أن يقرر المنظمون إيقافها، وسببت بعض الجدل، وفي أولمبياد 1908 في لندن، اتهم الأمريكيون ضباط الشرطة في ليفربول باللعب غير النزيه؛ لأنهم كانوا يرتدون أحذية ثقيلة أثناء مباراة شد الحبل.

بعد أكثر من قرن، لا يزال عشاق شد الحبل يحاولون إقناع الألعاب الأولمبية بإعادة الرياضة، حيث شن الاتحاد الدولي لشد الحبل حملة للضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لإعادة إدراج اللعبة.

المبارزات بالمسدس (1906 إلى 1908)

ميزة أخرى قدمتها ألعاب 1906 كانت المبارزات بالمسدس، بدلاً من إطلاق النار على أشخاص حقيقيين، حيث كان المتسابقون يطلقون النار على دمى، وظهرت هذه الرياضة مرة أخرى في أولمبياد لندن 1908، ولكن هذه المرة كان المتسابقون يطلقون النار بعضهم على بعض باستخدام طلقات شمعية.

الرسم (1912 إلى 1948)

ابتداءً من أولمبياد 1912 في ستوكهولم واستمرارًا حتى أولمبياد 1948 في لندن، نظمت الألعاب الأولمبية مسابقات فنية في الرسم بالإضافة إلى النحت والموسيقى والهندسة المعمارية والأدب.

شارك بعض الأشخاص في كل من المسابقات الرياضية والفنية، وقد فاز شخصان بميداليات في كلا المجالين، فاز الأمريكي والتر وينانز بميدالية ذهبية في الرماية خلال أولمبياد 1908 وميدالية ذهبية في النحت في 1912. كما فاز المجري ألفريد هاغوش بميداليتين ذهبيتين في السباحة عام 1896، وفضية في الهندسة المعمارية في أولمبياد باريس 1924.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أوقفت مسابقات الفن؛ لأن العديد من المتسابقين كانوا فنانين محترفين، وكان من المفترض أن تسلط الألعاب الأولمبية الضوء على الهواة (أي الأشخاص الذين لا يتقاضون أجرًا مقابل موهبتهم الرياضية أو الفنية).