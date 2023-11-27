NBA.. يوكيتش يسجل 39 نقطة وناغتس يمدد سلسلة هزائم سبيرز المتتالية
سجل نيكولا يوكيتش أعلى رصيد من النقاط في الموسم الحالي عندما أحرز 39 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه، فيما سجل مايكل بورتر جونيور 25 نقطة في فوز دنفر ناغتس على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 132-120 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) الليلة الماضية.
وأحرز ريجي جاكسون 20 نقطة وأسهم كينتافيوس كالدويل-بوب في المباراة أيضًا عندما سجل 16 نقطة وأضاف جوليان ستروزر عشر نقاط لدنفر.
وخاض ناغتس المباراة دون آرون جوردان الذي يعاني من شد في كعبه الأيمن، بينما يغيب جمال موراي عن الملاعب منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، ليخوض دنفر المباراة دون اللاعبين البارزين.
وسجل فيكتور ويمبانياما 22 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، فيما أضاف ديفين فاسل 19 نقطة وملكي برانام 15 نقطة.
وأنهى كيلدون جونسون وتري جونز المباراة بعشر نقاط لكل منهما لصالح سبيرز الذي تلقى الهزيمة الـ12 على التوالي في القسم الغربي.
وفي باقي المباريات التي أقيمت الليلة الماضي، فاز ميلووكي باكس 108-102 على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز، كما تغلب بوسطن سيلتيكس 113-103 على ضيفه أتلانتا هوكس.
وخسر ممفيس جريزليز 119-97 أمام مينيسوتا تمبرولفز متصدر القسم الغربي، فيما تغلب أورلاندو ماجيك 130-117 على تشارلوت هورنتس.
وتلقى نيويورك نيكس الهزيمة على ملعبه 116-113 أمام فينكس صنز، بينما فاز بروكلين نيتس 118-109 على شيكاجو بولز، وكليفلاند كافاليرز على تورونتو رابتورز 105-102.