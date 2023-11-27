NBA.. يوكيتش يسجل 39 نقطة وناغتس يمدد سلسلة هزائم سبيرز المتتالية

سجل نيكولا يوكيتش أعلى رصيد من النقاط في الموسم الحالي عندما أحرز 39 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه، فيما سجل مايكل بورتر جونيور 25 نقطة في فوز دنفر ناغتس على ضيفه سان أنطونيو سبيرز 132-120 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) الليلة الماضية.

وأحرز ريجي جاكسون 20 نقطة وأسهم كينتافيوس كالدويل-بوب في المباراة أيضًا عندما سجل 16 نقطة وأضاف جوليان ستروزر عشر نقاط لدنفر.