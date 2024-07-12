ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز

واصل النادي الأهلي الضغط على بيراميدز، في صراع الثنائي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعد فوز المارد الأحمر على السماوي، مساء الجمعة.

وفاز الأهلي 3-2 على بيراميدز في مباراة متقلبة ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ليحقق فريق المدرب مارسيل كولر فوزه 13 تواليا، من بينها فوز اعتباري بعد انسحاب الزمالك من مباراة قمة، ما أوقف سلسلة انتصارات بيراميدز المكونة من 14 مباراة.

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منح وسام أبو علي التقدم للأهلي بعد 17 دقيقة من اللعب بتسديدة سهلة من مدى قريب بعد تمريرة منخفضة من حسين الشحات، الذي استلم الكرة في الجانب الأيمن بعد سلسلة من التمريرات.

لكن المهاجم مايلي تعادل للفريق الزائر سريعا بعد انفراد في الدقيقة 25 عقب تمريرة رائعة من وليد الكرتي خدعت المدافع محمد عبد المنعم، لينطلق مهاجم بيراميدز، ويضع الكرة في شباك الحارس محمد الشناوي.

واستغل المدافع سامي خطأ من الشناوي حارس الأهلي في الخروج على تمريرة عرضية من محمد الشيبي ليسجل بضربة رأس بعد هروبه من الرقابة، ويجعل النتيجة 2-1 لبيراميدز بعد ست دقائق من نهاية الاستراحة.

وحصل الشحات لاعب الأهلي على ركلة جزاء بعد تدخل من محمد حمدي، نفذها المهاجم أبو علي بنجاح في الدقيقة 63، مسجلا هدفه الثاني في اللقاء.

وبدا أن اللقاء سينتهي بالتعادل قبل أن يطلق البديل أفشة، الذي حل محل إمام عاشور، تسديدة متقنة من مدى بعيد استقرت في الزاوية البعيدة للحارس أحمد الشناوي في الدقيقة 86.

ورفع الأهلي رصيده إلى 60 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني، متأخرا بثماني نقاط عن بيراميدز المتصدر الذي خاض أربع مباريات أكثر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: