3 خيارات أمام ريال مدريد لخلافة أنشيلوتي
تصاعدت أنباء توجه كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لقيادة منتخب البرازيل مع نهاية عقده الذي يربطه بالنادي الإسباني في نهاية الموسم الجاري.
وخلال حفل تكريمه في بارما بمناسبة حصوله على الدكتوراه الفخرية، قال مقدم الحفل إن وظيفة مهمة تنتظر أنشيلوتي في 2024 وهي قيادة منتخب البرازيل.
وتحدثت تقارير إسبانية عن 3 مدربين باتوا أقرب بشكل كبير لخلافة المدرب الإيطالي المخضرم حال رحيله مع نهاية الموسم الحالي لقيادة منتخب البرازيل وعدم تجديد عقده.
تشابي ألونسو
يستمر المدرب الإسباني الشاب في تقديم نفسه كخيار أول لتدريب ريال مدريد مع المستوى الكبير الذي يقود به بايرليفركوزن في الدوري الألماني والمنافسات الأوروبية.
ويتصدر بايرليفركوزن منافسات الدوري الألماني في وجود عملاق البوندزليغا بايرن ميونخ وأندية ذات إمكانات كبيرة للغاية مثل بروسيا دورتموند ولايبزيغ.
وحسب آس فتشابي ألونسو هو المدير الفني الذي يتمتع بثقة عالية في ريال مدريد ليحل محل أنشيلوتي حيث يلعب بطريقة 5-4-1 تتحول إلى 3-5-2 في معظم المباريات.
ويخشى ريال مدريد أن تتفاوض أندية بايرن ميونخ وليفربول مع ألونسو قبله، مع تقارير امتلاكه شرطا في عقده مع ليفركوزن يمنحه حق الرحيل حال تلقيه عروضا من عمالقة أوروبا الثلاثة: ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ، وهي الأندية التي مثلها كلاعب.
راؤول
الخيار الثاني الذي يملكه ريال مدريد هو أسطورة النادي ومدرب فريق الكاستيا راؤول غونزاليس الذي رفض عرضا من شالكه الألماني مؤخرا.
ويعد راؤول أحد الأسماء المطروحة في السنوات الأخيرة بعد المستوى الذي أظهره مع فريق الكاستيا وبحكم اقترابه من الفريق الأول.
وتحدث أنشيلوتي مؤخرا عن التنسيق مع راؤول بشأن بعض اللاعبين الشباب المرشحين للعب مع الفريق الأول.
أربيلوا
في الموسم الماضي فاز أربيلوا بالثلاثية مع فريق ريال مدريد جوفينيل أ (الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس الأبطال) دون أن يخسر أي مباراة، حيث تعادل أربع مرات وسجل 160 هدفًا.
ويعد أربيلوا أحد الخيارات المتاحة ليحل محل أنشيلوتي، مع راؤول وتشابي ألونسو، لكنه خيار محفوف بالمخاطر لأنه لم يدرب فريقًا كبيرًا من قبل حيث يلعب عنصر الخبرة ضده.
وحسب تقرير آس فإن خيار عودة زيدان ليس مستبعدا، لكن المدرب الفرنسي قال مؤخرا إنه لا يوجد جديد بشأن مستقبله حاليا وإنه ينتظر ما سيحدث في المستقبل.
وحسن زيدان علاقته مؤخرا برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وظهر يشاهد أكثر من مباراة في النادي.