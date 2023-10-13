3 خيارات أمام ريال مدريد لخلافة أنشيلوتي

راؤول

الخيار الثاني الذي يملكه ريال مدريد هو أسطورة النادي ومدرب فريق الكاستيا راؤول غونزاليس الذي رفض عرضا من شالكه الألماني مؤخرا.

ويعد راؤول أحد الأسماء المطروحة في السنوات الأخيرة بعد المستوى الذي أظهره مع فريق الكاستيا وبحكم اقترابه من الفريق الأول.

وتحدث أنشيلوتي مؤخرا عن التنسيق مع راؤول بشأن بعض اللاعبين الشباب المرشحين للعب مع الفريق الأول.

أربيلوا

في الموسم الماضي فاز أربيلوا بالثلاثية مع فريق ريال مدريد جوفينيل أ (الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس الأبطال) دون أن يخسر أي مباراة، حيث تعادل أربع مرات وسجل 160 هدفًا.

ويعد أربيلوا أحد الخيارات المتاحة ليحل محل أنشيلوتي، مع راؤول وتشابي ألونسو، لكنه خيار محفوف بالمخاطر لأنه لم يدرب فريقًا كبيرًا من قبل حيث يلعب عنصر الخبرة ضده.

وحسب تقرير آس فإن خيار عودة زيدان ليس مستبعدا، لكن المدرب الفرنسي قال مؤخرا إنه لا يوجد جديد بشأن مستقبله حاليا وإنه ينتظر ما سيحدث في المستقبل.

وحسن زيدان علاقته مؤخرا برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وظهر يشاهد أكثر من مباراة في النادي.