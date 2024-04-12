النصر يتخذ إجراء جديدا بعد طرد رونالدو
استقر نادي النصر السعودي على تقديم استئناف إلى اتحاد كرة القدم في البلاد، ضد البطاقة الحمراء التي تلقاها رونالدو أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
رونالدو تحصل على كارت أحمر مباشر، في مباراة النصر أمام الهلال، مساء الإثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.
وظهر رونالدو وهو يُطرد بعد كرة مشتركة جمعته بمدافع الهلال علي البليهي على خط التماس للحصول على الكرة بعد خروجها لرمية تماس.
وتعد البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها "الدون" في الديربي أمام الهلال الأولى له مع النصر في 56 مباراة.
وقال الصحفي السعودي أحمد الجدي في منشور عبر منصة "إكس"، إن النصر دفع الرسوم المالية للاستئناف، حتى يعتمد عليه في المباريات المقبلة.
وسيعتمد النصر في استئنافه على أن علي البليهي مدافع الهلال هو من بادر بالاعتداء على رونالدو في نهاية المباراة.
وفي الفيديو المتداول على منصات التواصل، ظهر أن البليهي هو من بدأ بالاعتداء، حيث حاول تعطيل اللعب أولا ومع اندفاع رونالدو للحصول على الكرة قام بدهس قدمه ثم ركله من الخلف؛ وهو ما رد عليه رونالدو بضربه بالمرفق وهي اللقطة التي عوقب عليها.