النصر يتخذ إجراء جديدا بعد طرد رونالدو

رونالدو تحصل على كارت أحمر مباشر، في مباراة النصر أمام الهلال، مساء الإثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وظهر رونالدو وهو يُطرد بعد كرة مشتركة جمعته بمدافع الهلال علي البليهي على خط التماس للحصول على الكرة بعد خروجها لرمية تماس.

وتعد البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها "الدون" في الديربي أمام الهلال الأولى له مع النصر في 56 مباراة.

وقال الصحفي السعودي أحمد الجدي في منشور عبر منصة "إكس"، إن النصر دفع الرسوم المالية للاستئناف، حتى يعتمد عليه في المباريات المقبلة.