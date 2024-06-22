النادي البنزرتي أوّل المتأهّلين لنصف نهائي كأس تونس

بات النادي البنزرتي أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024، بفوزه على ضيفه سبورتينغ بن عروس الهابط حديثا لدوري الدرجة الثالثة، (1 ـ 0)، اليوم الجمعة، في أولى مواجهات الدور ربع النهائي.

وسجل هدف فوز البنزرتي والمباراة الوحيد علاء الدين بوعلاقي، في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني من ركلة جزاء.

ولجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسيطر البنزرتي على المباراة مع بعض المحاولات الفردية للاعبي سبورتينغ بن عروس.

وتحسن الأداء في الشوطين الإضافيين، إذ حرم القائم ريان السباعي من افتتاح التسجيل لبن عروس بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الإضافي الأول، قبل أن يرد بوعلاقي بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى سبورتينغ بن عروس..

وطرد الحكم لاعب البنزرتي فراس العكرمي ولاعب سبورتينغ بن عروس أسامة الهمامي في الدقائق الأخيرة من المواجهة، التي انتهت بتأهل النادي البنزرتي لنصف نهائي كأس تونس للمرة 13 في تاريخه.