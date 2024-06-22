النادي البنزرتي أوّل المتأهّلين لنصف نهائي كأس تونس
بات النادي البنزرتي أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024، بفوزه على ضيفه سبورتينغ بن عروس الهابط حديثا لدوري الدرجة الثالثة، (1 ـ 0)، اليوم الجمعة، في أولى مواجهات الدور ربع النهائي.
وسجل هدف فوز البنزرتي والمباراة الوحيد علاء الدين بوعلاقي، في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني من ركلة جزاء.
ولجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسيطر البنزرتي على المباراة مع بعض المحاولات الفردية للاعبي سبورتينغ بن عروس.
وتحسن الأداء في الشوطين الإضافيين، إذ حرم القائم ريان السباعي من افتتاح التسجيل لبن عروس بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الإضافي الأول، قبل أن يرد بوعلاقي بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى سبورتينغ بن عروس..
وطرد الحكم لاعب البنزرتي فراس العكرمي ولاعب سبورتينغ بن عروس أسامة الهمامي في الدقائق الأخيرة من المواجهة، التي انتهت بتأهل النادي البنزرتي لنصف نهائي كأس تونس للمرة 13 في تاريخه.
وتقام بقية مباريات دور الثمانية غدا السبت وبعد غد الأحد، إذ يلتقي الأولمبي الباجي حامل لقب النسخة الماضية مع مستقبل المرسى مساء السبت؛ في حين تدور المواجهتان الأخيرتان يوم الأحد، عندما يلعب النجم الساحلي أمام الملعب التونسي، بينما يستضيف الاتحاد المنستيري النادي الإفريقي.
يشار إلى أن سباق الدوري التونسي انتهى رسميا أمس الخميس بمباراة تعادل فيها الترجي البطل مع الصفاقسي صاحب المركز الثالث، من دون أهداف.