برشلونة يتلقى دفعة هائلة قبل انطلاق الموسم

تلقى نادي برشلونة دفعة قوية قبل انطلاق الموسم الجديد، بعد موافقة اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم على اعتبار إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن طويلة الأمد، عقب خضوعه لعملية جراحية في الظهر، هذا القرار سيمكن إدارة النادي من تسجيل الحارس الجديد خوان غارسيا.

وكان برشلونة تعاقد مؤخرًا مع غارسيا، وجدد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، في إطار تدعيم مركز حراسة المرمى.

أخبار ذات علاقة نجم واحد في ريال مدريد يمكنه اللعب أساسيا في برشلونة

أخبار ذات علاقة حل أخير لإنقاذ برشلونة من كارثة ستدمر الموسم

ووفقًا للتقارير، أبلغ مدرب الفريق هانزي فليك، تير شتيغن، بأنه لن يكون الحارس الأول أو الثاني في الموسم المقبل.

وشهدت الفترة الماضية أزمة بين النادي والحارس الألماني، بعدما رفض توقيع التقرير الطبي الذي يمنح الإدارة حق خصم جزء من راتبه لتسهيل تسجيل غارسيا؛ ما دفع الإدارة لمعاقبته وسحب شارة القيادة منه، لكن الأزمة انتهت بعد التوصل إلى اتفاق، حيث استعاد اللاعب شارة القيادة ووافق على التوقيع.

وأوضح برشلونة، في بيان رسمي، أن "اللجنة الطبية في رابطة الليغا قررت أن إصابة الحارس تير شتيغن تستوفي معايير الإصابة طويلة الأمد المنصوص عليها في اللوائح".

وأضاف البيان: "سيقوم النادي فورًا بإنهاء إجراءات تسجيل الحارس جوان غارسيا رسميًّا".

وبحسب لوائح الدوري الإسباني، يحق للنادي الذي يفقد لاعبًا لمدة خمسة أشهر أو أكثر، استخدام 80% من راتب اللاعب المصاب لأغراض اللعب المالي النظيف؛ ما يتيح تسجيل لاعب بديل.

ويشبه الموقف الحالي ما حدث مع داني أولمو الصيف الماضي، حين أكدت اللجنة الطبية أن أندرياس كريستنسن يعاني إصابة طويلة الأمد؛ ما سمح للنادي بقيد أولمو.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا، يوم السبت المقبل، في افتتاح مباريات الدوري الإسباني.