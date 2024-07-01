ليس الكعبي.. مكالمة مورينيو تغير خطط نجم المغرب
تدخل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، لحسم صفقة أحد نجوم المنتخب المغربي في الموسم المقبل.
وارتبط اسم اللاعب المغربي أيوب الكعبي مهاجم أولمبياكوس اليوناني بالرحيل إلى فنربخشة في الموسم المقبل.
ولكن لاعب مغربي آخر دخل بقوة في حسابات مورينيو لتدعيم هجوم فريقه في الموسم الجديد.
وكشف رودي غاليتي، الصحفي الإيطالي، عن دخول مورينيو بنفسه في تفاوض مع يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني لإقناع بالانضمام إلى فنربخشة.
وتواصل مورينيو هاتفيًا مع اللاعب المغربي بحسب الصحفي الإيطالي كما أن إدارة النادي التركي بدأت التفاوض مع إشبيلية لمعرفة إمكانية التعاقد مع المهاجم المغربي.
ورغم أن النصيري يرغب في البقاء مع إشبيلية إلا أن حديث مورينيو قد يغير خططه بالرحيل عن صفوف الفريق والانتقال إلى عملاق الدوري التركي.
ويدرس فنربخشة التقدم بعرض رسمي خلال الساعات القادمة لشراء عقد النصيري مقابل 15 مليون يورو.
وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن إشبيلية منفتح على رحيل النصيري ولكنه يرغب في الحصول على 20 مليون يورو لإطلاق سراح مهاجمه.