ليس الكعبي.. مكالمة مورينيو تغير خطط نجم المغرب

وكشف رودي غاليتي، الصحفي الإيطالي، عن دخول مورينيو بنفسه في تفاوض مع يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني لإقناع بالانضمام إلى فنربخشة.

وتواصل مورينيو هاتفيًا مع اللاعب المغربي بحسب الصحفي الإيطالي كما أن إدارة النادي التركي بدأت التفاوض مع إشبيلية لمعرفة إمكانية التعاقد مع المهاجم المغربي.