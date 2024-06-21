مدرب البرتغال يدافع بقوة عن كريستيانو رونالدو (فيديو)

كشف الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي أنه لا ينظر إلى سنّ الأسطورة رونالدو ولا إلى ما يجره خلفه من تاريخ طويل وملهم في النهائيات وإنما إلى ما يمكن أن يقدمه في هذه النسخة من المسابقة.

وقبل المواجهة المرتقبة للبرتغال أمام تركيا غدًا السبت ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة، أجاب روبيرتو مارتينيز عن سؤال حول إمكانية مواصلة التعويل على رونالدو لـ 90 دقيقة كاملة، بالقول: "هناك من لا يعلم كم دقيقة لعب رونالدو الموسم الماضي مع ناديه أو مع المنتخب، هذا اللاعب يمكنه تحمل الضغط بشكل يفوق العادة، لم يشارك أي لاعب آخر في ست بطولات يورو سوى كريستيانو".

وأضاف روبيرتو مارتينيز: "الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي هو ما يمكن أن يضيفه اللاعب، كريستيانو هو لاعب الخبرة وهو من يخلق الفرص، هو هنا لأنه يستحق ذلك، وانظر فقط إلى ما قام به في البطولات الأخيرة مع البرتغال".