مدرب البرتغال يدافع بقوة عن كريستيانو رونالدو (فيديو)
كشف الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي أنه لا ينظر إلى سنّ الأسطورة رونالدو ولا إلى ما يجره خلفه من تاريخ طويل وملهم في النهائيات وإنما إلى ما يمكن أن يقدمه في هذه النسخة من المسابقة.
وقبل المواجهة المرتقبة للبرتغال أمام تركيا غدًا السبت ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة، أجاب روبيرتو مارتينيز عن سؤال حول إمكانية مواصلة التعويل على رونالدو لـ 90 دقيقة كاملة، بالقول: "هناك من لا يعلم كم دقيقة لعب رونالدو الموسم الماضي مع ناديه أو مع المنتخب، هذا اللاعب يمكنه تحمل الضغط بشكل يفوق العادة، لم يشارك أي لاعب آخر في ست بطولات يورو سوى كريستيانو".
وأضاف روبيرتو مارتينيز: "الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي هو ما يمكن أن يضيفه اللاعب، كريستيانو هو لاعب الخبرة وهو من يخلق الفرص، هو هنا لأنه يستحق ذلك، وانظر فقط إلى ما قام به في البطولات الأخيرة مع البرتغال".
وأشاد المدرب الإسباني بمكانة رونالدو ومساهمته الفعالة في فوز البرتغال على التشيك قائلا: "في لقطة هدف فرانسيسكو كونسيساو، المساحة كانت مفتوحة أمامه لأن كريستيانو موجود في المنطقة".
وتابع: ""أعتقد أن رونالدو سدد ثلاث مرات في مرمى التشيك، وهو صاحب أكبر عدد من التسديدات في البطولة حتى الآن، لقد كان منضبطًا جدًا، وهو لاعب مهم جدا في منطقه الجزاء، مكانة كريستيانو بالنسبة لنا كبيرة جدا".
وخاض رونالدو 90 دقيقة كاملة في مباراة البرتغال والتشيك التي حسمها بطل أوروبا 2016 بنتيجة (2 ـ 1) في مواجهة مثيرة انتهت بهدف قاتل لفرانسيسكو كونسيساو.
ويتصدر المنتخب البرتغالي، قبل مواجهة تركيا غدًا السبت المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع تركيا فيما سيكون رهان مباراتهما غدًا الانفراد بصدارة المجموعة والتأهل للدور ثمن النهائي.