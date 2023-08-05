لاعبو مانشستر يونايتد يدعمون عودة ماسون غرينوود
أفادت صحيفة "ذا صن" أن ماسون غرينوود حصل على دفعة هائلة في طريق العودة إلى فريق مانشستر يونايتد قبل الموسم الجديد.
وأوضحت الصحيفة أن زملاء "غرينوود" في مانشستر يونايتد سيدعمون عودته إلى أولد ترافورد.
وقالت إن كبار اللاعبين في مانشستر يونايتد يعتقدون أن المهاجم الموقوف، البالغ من العمر 21 عامًا، قد تُرك في "طي النسيان" بعد سحب التهم المواجهة إليه بما في ذلك محاولة الاغتصاب.
وأكدت أن المحادثات تتواصل حول مستقبل غرينوود بعد انتهاء تحقيق النادي الذي استمر 5 أشهر في اعتقاله.
ونقلت "ذا صن" عن مصدر قوله: "كل اللاعبين يعتقدون أن غرينوود يستحق فرصة ثانية لأنه بريء في نظر القانون".
وأضاف: "لم تتح له الفرصة لتبرئة اسمه في المحكمة لأنه تم إسقاط التهم، لذلك يشعر اللاعبون أنه قد تُرك في طي النسيان".
ويعلم اللاعبون أن الأمر سيكون صعبًا لكنهم على استعداد لدعم غرينوود وحمايته.
وتابع المصدر: "إنهم يعلمون أنه ارتكب أخطاء، ولكن اللاعبين الذين تحدثوا إليه يقولون إنه نما كثيرًا، في الأشهر الـ 18 الماضية، وسيعود أكثر حكمة".
وغرينوود، الذي أصبح أبًا، الشهر الماضي، تم إيقافه مع حصوله على أجر كامل، حوالي 75000 جنيه إسترليني في الأسبوع، منذ اعتقاله في يناير 2022.
ووجهت إليه، في أكتوبر الماضي، تهمة محاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وحُددت المحاكمة في نوفمبر المقبل.
لكن الادعاء سحب القضية في فبراير.
وقررت الشرطة البريطانية إسقاط تهم محاولة الاغتصاب والاعتداء ضد "غرينوود" بعد أكثر من عام على متابعته.
وكانت الشرطة قد اعتقلت غرينوود، في يناير 2022، وأطلقت سراحه بعد ذلك لكنه ظل تحت متابعة قضائية قبل أن تقرر الشرطة إسقاط كل التهم ضده.
وكانت آخر مباراة لغرينوود مع مانشستر يونايتد، في 22 يناير 2022، قبل أن يتم إيقافه.
وهناك اعتقاد متزايد في مانشستر يونايتد أنه يمكن لغرينوود الآن إعادة بناء مسيرته بعد أسبوع واحد فقط، حيث يمكن أن نراه يعود للفريق، أو قد تتم إعارته.
وأشارت "ذا صن"، الأسبوع الماضي، إلى أن المحادثات حول غرينوود مع الراعي الرئيس للنادي "أديداس" كانت "إيجابية".
وغرينوود، البالغ من العمر 21 عامًا، تدرج في مانشستر يونايتد، ووصل للفريق الأول، في يوليو 2019، وشارك معه في 129 مباراة، سجل فيها 35 هدفًا، وصنع 12.
وينتهي عقد غرينوود مع مانشستر يونايتد في 2025.