لاعبو مانشستر يونايتد يدعمون عودة ماسون غرينوود

أفادت صحيفة "ذا صن" أن ماسون غرينوود حصل على دفعة هائلة في طريق العودة إلى فريق مانشستر يونايتد قبل الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن زملاء "غرينوود" في مانشستر يونايتد سيدعمون عودته إلى أولد ترافورد.

وقالت إن كبار اللاعبين في مانشستر يونايتد يعتقدون أن المهاجم الموقوف، البالغ من العمر 21 عامًا، قد تُرك في "طي النسيان" بعد سحب التهم المواجهة إليه بما في ذلك محاولة الاغتصاب.

وأكدت أن المحادثات تتواصل حول مستقبل غرينوود بعد انتهاء تحقيق النادي الذي استمر 5 أشهر في اعتقاله.

ونقلت "ذا صن" عن مصدر قوله: "كل اللاعبين يعتقدون أن غرينوود يستحق فرصة ثانية لأنه بريء في نظر القانون".