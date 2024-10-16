بيكهام يشتري قصرا جديدا بـ80 مليون دولار (صور)

دفع النجم الإنجليزي وأسطورة مانشستر يونايتد، ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا أدامس، مبلغًا قياسيًا يقدر بنحو 80 مليون دولار لشراء قصر فخم مطلّ على الواجهة البحرية في مدينة ميامي الأمريكية الفاخرة.

ووفقًا لما أورده موقع "ذو ريل ديل" (The Real Deal)، يقع قصر ديفيد وفيكتوريا بيكهام الجديد قبالة الواجهة البحرية في ميامي بيتش، ويعد أغلى عقار في المدينة.

وأضاف الموقع ذاته أن النجم السابق لأندية مانشستر يونايتد وميلان الإيطالي وريال مدريد وباريس سان جيرمان، استحوذ بالاشتراك مع زوجته فيكتوريا، مصممة الأزياء وامرأة الأعمال والمغنية البريطانية السابقة، على العقار الذي تبلغ مساحته 14270 قدمًا مربعًا أي ما يعادل 4350 مترًا مربعًا.

وتم توقيع صفقة البيع وفقًا لموقع "ذو ريل ديل" يوم الاثنين، بحيث أظهرت سجلات الملكية في ميامي أن مالك القصر نيكلاس دي لاموتي باع العقار الفاخر في أحد المواقع المتخصصة في تجارة القصور والمباني الفخمة مقابل مقابل 80 مليون دولار.

ويتكون قصر الزوجين بيكهام من تسع غرف نوم فاخرة جدًا ومجهزة بأحدث وأفخم التجهيزات.

كما يحتوي المبنى الفخم على تسعة حمامات وأربعة حمامات نصفية وصالة ألعاب رياضية وسبا ومسرح منزلي ومسبح ومطبخ خارجي وصالة.

وكشفت المصادر ذاتها أن شركة موتي الأمريكية دفعت مبلغًا يقارب 10 ملايين دولار مقابل العقار الذي كان يسمى "نورث باي رود" في عام 2018، وكان يضم آنذاك منزلًا قديمًا، قبل تجديده وإعادة تشييده ثم عرضه للبيع في السوق منذ نوفمبر 2022.

وتملك عائلة بيكهام الكثير من العقارات، فضلًا عن مؤسسات تجارية في تجارة المباني والشقق السكنية في عدد من عواصم ومدن العالم ومن بينها ميامي، حيث يستحوذ بيكهام وزوجته فيكتوريا على مبنى "وان ثاوسند ميوسم" One Thousand Museum في وسط مدينة ميامي.

ودفع الزوجان نحو 20 مليون دولار مقابل الوحدة التي تبلغ مساحتها نحو 2500 متر مربع في عام 2020.

ويعد ديفيد بيكهام، قائد منتخب إنجلترا السابق، من أكبر المساهمين في ملكية نادي إنتر ميامي الأمريكي، وتعاقد مع عدة نجوم في بداية موسم 2023-2024 يتقدمهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فضلًا عن سيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز وجوردي ألبا وغيرهم.

ويملك بيكهام، بعيدًا عن العقارات وكرة القدم، مزرعة كبيرة، حيث يشارك متابعيه نشر كثير من أنشطته في الزراعة وتربية الدواجن في المزرعة، مثيرًا إعجاب كثيرين.