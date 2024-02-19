ضربة ثنائية مذهلة.. حلم بيريز الأكبر على بعد خطوات

قالت صحيفة "ماركا" إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيحقق هدفه المتمثل في جعل وصول أفضل اللاعبين في العالم يتزامن مع افتتاح ملعب سانتياغو برنابيو.

وأوضحت أنه عندما صمم فلورنتينو بيريز ملعب سانتياغو برنابيو الجديد، كان واضحًا أنه في يوم افتتاحه يجب أن يكون لديه فريق رائع وأفضل اللاعبين في العالم.

وذكرت أنه تم تحقيق الهدف "أكثر من اللازم"، منذ أكثر من عامين لكن ما يمثل "الزينة على الكعكة" التي طالما حلم بها مشجعو ريال مدريد منذ سبع سنوات سيكون التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وسيكون السيناريو مثاليا بتزامن افتتاح سانتياغو برنابيو الجديد بوجود أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وهو مبابي البالغ من العمر 25 عاما.

وبحسب "ماركا" فإنه مع وجود مبابي يكمل فلورنتينو بيريز حلمه الكبير ويضع الميرنغي مرة أخرى في مركز عالم كرة القدم.

وسيعطي سانتياغو برنابيو الجديد ومبابي دفعة جديدة لريال مدريد والتي تم ملاحظتها بالفعل على المستوى الاقتصادي مع وصول رعاة جدد للنادي.