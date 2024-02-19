ضربة ثنائية مذهلة.. حلم بيريز الأكبر على بعد خطوات
قالت صحيفة "ماركا" إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيحقق هدفه المتمثل في جعل وصول أفضل اللاعبين في العالم يتزامن مع افتتاح ملعب سانتياغو برنابيو.
وأوضحت أنه عندما صمم فلورنتينو بيريز ملعب سانتياغو برنابيو الجديد، كان واضحًا أنه في يوم افتتاحه يجب أن يكون لديه فريق رائع وأفضل اللاعبين في العالم.
وذكرت أنه تم تحقيق الهدف "أكثر من اللازم"، منذ أكثر من عامين لكن ما يمثل "الزينة على الكعكة" التي طالما حلم بها مشجعو ريال مدريد منذ سبع سنوات سيكون التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.
وسيكون السيناريو مثاليا بتزامن افتتاح سانتياغو برنابيو الجديد بوجود أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وهو مبابي البالغ من العمر 25 عاما.
وبحسب "ماركا" فإنه مع وجود مبابي يكمل فلورنتينو بيريز حلمه الكبير ويضع الميرنغي مرة أخرى في مركز عالم كرة القدم.
وسيعطي سانتياغو برنابيو الجديد ومبابي دفعة جديدة لريال مدريد والتي تم ملاحظتها بالفعل على المستوى الاقتصادي مع وصول رعاة جدد للنادي.
ولا تزال الفلسفة المتمثلة في تركيز المشروع على الملعب وأفضل اللاعبين في العالم (برنابيو وألفريدو دي ستيفانو) حاضرة بقوة في ذهن فلورنتينو بيريز في القرن الـ21.
ويتزامن وصول مبابي أيضًا مع لحظة من القوة الاقتصادية التي سمحت بإتمام الصفقة دون الكثير من المشاكل، ما يجعل الصفقة لا تخرق، بأي حال من الأحوال، اللوائح المالية الصارمة للنادي.
وسيكون مبابي اللاعب الأعلى أجرًا في ريال مدريد، ولكن دون تضخم في جدول الرواتب، وبهذا يمكن لريال مدريد أن يتباهى بامتلاكه حسابات جيدة ويتوقع دخلا غير معروف لأي كيان رياضي آخر في المستقبل.
وتصدر ريال مدريد بالفعل قائمة "ديلويت" المالية للعام باعتباره صاحب الإيرادات الأعلى في عالم كرة القدم في موسم 2022/2023 بعد أن أصبحت الإيرادات التجارية أكبر مصدر لدخل الأندية.
ويتصدر ريال مدريد القائمة للمرة الأولى منذ موسم 2017/2018، إذ حقق إيرادات إجمالية قيمتها 831 مليون يورو (907.78 مليون دولار)، وجاء خلفه مانشستر سيتي (826 مليون يورو) وباريس سان جيرمان (802 مليون يورو).
وأشارت "ماركا" إلى أن ريال مدريد، مع وصول مبابي والملعب الجديد، يخطط إلى مضاعفة دخله بشكل كبير.
وبحسب الصحيفة فإن حقيقة واحدة تلفت انتباه المتخصصين في التسويق الرياضي، وهي أنه بعد توقيع الاتفاقية مع شركة "HP"، قيمة قميص ريال مدريد أصبحت الأكثر مبيعا في العالم تتجاوز 200 مليون يورو، إضافة إلى ما تدفعه "أديداس" و"طيران الإمارات".
ولا يقترب أي فريق رياضي آخر من الرقم الذي يتقاضاه ريال مدريد، والذي يحصل على مبالغ تقترب من 120 مليون يورو سنويا من "أديداس"، و80 من "طيران الإمارات" ونحو 35 إلى 40 مليون يورو من "HP".
أفضل أعمال فلورنتينو بيريز
وأكدت "ماركا" أن صفقة مبابي، إلى جانب الملعب الجديد، يضعان ريال مدريد مرة أخرى في القمة على المستوى الاقتصادي والرياضي، وهو الهدف الذي سجله فلورنتينو بيريز منذ وصوله إلى الرئاسة عام 2000.
وأصبح الهدف موضع شك في السنوات الأخيرة مع ظهور باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، لكن ريال مدريد تمكن من "إعادة اكتشاف نفسه" مرة أخرى من خلال تعزيز السياسة التي أظهرها فلورنتينو منذ اليوم الأول.
والتعاقد مع مبابي مع افتتاح سانتياغو برنابيو ليس أول ضربة كبيرة لفلورنتينو بيريز، ففي عام 2000، غيّر رئيس ريال مدريد قواعد اللعبة بدفع الشرط الجزائي في عقد البرتغالي لويس فيغو مع برشلونة والبالغ 60 مليون يورو.
وبعد ذلك تم التعاقد مع زين الدين زيدان ورونالدو وديفيد بيكهام لبناء فريق دخل التاريخ وأثار الإعجاب في جميع أنحاء العالم، رغم أن النتائج الرياضية لم تكن مذهلة كما كان متوقعا.
والانقلاب الكبير الثاني لفلورنتينو بيريز كان عام 2009، في بداية مرحلته الثانية في ريال مدريد.
ووقتها تعاقد ريال مدريد مع كريستيانو رونالدو وكاكا وكريم بنزيما وتنافس ريال مدريد بوجود المدرب جوزيه مورينيو مرة أخرى على الألقاب ووصل المشروع إلى ذروته عام 2014 مع التتويج بدوري أبطال أوروبا.
قبل أن يتم حصد لقب البطولة ثلاث مرات متتالية أعوام: 2016 و2017 و2018.
والانقلاب الكبير الثالث والأخير لفلورنتينو هو التوقيع مع مبابي، وهو تتويج لفريق مذهل يضم نجومًا عالميين مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام الذي أثبت تفوقه على المستوى الرياضي والتسويقي.
وأكمل ريال مدريد أيضًا عملية تجديد بدت شبه مستحيلة، حيث جدد عقد رودريغو وفيدي فالفيردي وضم أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا.