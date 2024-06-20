مدرب كندا يوجه تحذيرًا للاعبيه قبل مواجهة الأرجنتين في كوبا أمريكا

طالب جيسي مارش، مدرب منتخب كندا، لاعبيه بعدم الخوف عند مواجهة المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، بقيادة نجمه ليونيل ميسي في المباراة الافتتاحية لكأس كوبا أمريكا في وقت لاحق، اليوم الخميس.

واعترف مارش، مدرب لايبزيغ وليدز يونايتد السابق، بأن فريقه ربما يجد صعوبة في الحد من تأثير اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، والذي من المتوقع أن يشارك أساسيا من البداية مع أبطال العالم في بداية مسيرة الدفاع عن اللقب القاري في الولايات المتحدة.

وقال مارش في مؤتمر صحفي: "حسن التنظيم والانضباط سيكون مهمًّا وقد تحدثنا طويلًا عن هذا وبعد ذلك يأتي اللعب الهجومي وعدم الخوف والسعي للفوز بالمباراة".

"التحدي الذي يمثله وجود ميسي لا يقتصر فقط على النوعية بل على قدرته على التحرك خلال المباراة. فهو لا يتواجد في الأماكن ذاتها طوال الوقت.

"وهو بارع جدًّا في التحرك بذكاء في بعض الأحيان ويتجاوز خط الدفاع، وفي كل مرة يستحوذ فيها على الكرة يكون قادرًا على تحريك فريقه وتوفير الثقة والاتزان والنوعية له بصورة متميزة وفريدة، وهذا ما يجعله أفضل لاعب أنجبته اللعبة".