نكاية في ممدوح عباس.. مرتضى منصور يطلب من الضرائب الحجز على حساب النادي البنكي
طالب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، من محمد معيط وزير المالية المصري، بالحجز على أرصدة النادي في بنك مصر، لاستيفاء قيمة الضرائب المستحقة على القلعة البيضاء منذ سنوات.
وتأتي تلك الخطوة من إدارة الزمالك نكاية في ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وتعطيله على أمواله لدى للنادي والتي بموجبها حصل على حكم بالحجز على أرصدة النادي.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر، يوم الأربعاء الماضي، برفض الاستشكال المقدم من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لوقف تنفيذ الحكم بالحجز على حساب النادي بأحد البنوك وأيدت الحكم السابق.
ورفض قاضي التنفيذ في وقت سابق تظلم رئيس الزمالك، وأمر باستمرار إجراءات الحجز على أرصدة نادي الزمالك والتنفيذ لصالح الرئيس الأسبق للنادي ممدوح عباس بعد مراجعة الأوراق، والتأكد من صحة الأحكام، وتم رفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت القرار.
وأكدت المحكمة خلال نطق القرار أنها قررت استمرار إجراءات الحجز على أرصدة نادي الزمالك والتنفيذ لصالح ممدوح عباس بعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحة الأحكام الصادرة لصالح الأخير.
وأفاد الزمالك في خطابه بأن النادي مدين للضرائب بعشرات الملايين ومن ثم طالب بالحجز على أرصدته لاستيفاء تلك المستحقات المتأخرة.
وجاء نص خطاب الزمالك لوزارة المالية المصرية كالتالي:
"تحية طيبة وبعد
نتشرف بالإحاطة بأن مأمورية الضرائب دائنة لنادي الزمالك بعشرات الملايين من الجنيهات، فالرجاء من سيادتكم الحجز على حساب نادي الزمالك "فرع وادي النيل" وفقا للآتي:-
حساب رقم 467019900000308 بالجنيه المصري بمبلغ وقدره 43.331426.00 جنيه، وحساب رقم 467000100027182 بالجنيه المصري بمبلغ وقدره 4.253.943.00 جنيه، أي بإجمالي مبلغ وقدره بالجنيه المصري (47.585.369.00 جنيه).
وحساب رقم 467012000006830 بالدولار الأمريكي بمبلغ وقدره (335.231.00دولار)، وحساب رقم 511013000000054 باليورو بمبلغ وقدره (4.895.00 يورو).
وذلك لاستيفاء حق الضرائب وإسقاطها من الضرائب المستحقة على نادي الزمالك للألعاب الرياضية.