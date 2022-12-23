نكاية في ممدوح عباس.. مرتضى منصور يطلب من الضرائب الحجز على حساب النادي البنكي

وقضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر، يوم الأربعاء الماضي، برفض الاستشكال المقدم من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لوقف تنفيذ الحكم بالحجز على حساب النادي بأحد البنوك وأيدت الحكم السابق.

ورفض قاضي التنفيذ في وقت سابق تظلم رئيس الزمالك، وأمر باستمرار إجراءات الحجز على أرصدة نادي الزمالك والتنفيذ لصالح الرئيس الأسبق للنادي ممدوح عباس بعد مراجعة الأوراق، والتأكد من صحة الأحكام، وتم رفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت القرار.

وأكدت المحكمة خلال نطق القرار أنها قررت استمرار إجراءات الحجز على أرصدة نادي الزمالك والتنفيذ لصالح ممدوح عباس بعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحة الأحكام الصادرة لصالح الأخير.

وأفاد الزمالك في خطابه بأن النادي مدين للضرائب بعشرات الملايين ومن ثم طالب بالحجز على أرصدته لاستيفاء تلك المستحقات المتأخرة.

وجاء نص خطاب الزمالك لوزارة المالية المصرية كالتالي: