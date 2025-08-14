أبهر الجميع.. ماذا قال لاعبو الزمالك عن خوان ألفينا بعد أول تدريب؟

أبدى لاعبو نادي الزمالك إعجابهم الكبير بإمكانيات البرازيلي خوان ألفينا، الوافد حديثًا إلى القلعة البيضاء قادمًا من نادي أولكسندريا الأوكراني.

وشارك ألفينا، مساء الأربعاء، في تدريبات الفريق للمرة الأولى، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

أخبار ذات علاقة تعليق صادم من أسطورة الزمالك على أزمة زيزو

أخبار ذات علاقة 3 إشارات مهمة.. هل يعود إمام عاشور لنادي الزمالك؟

وأشرف المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا على الحصة التدريبية، التي تضمنت الجري حول الملعب، وجانبًا من التدريبات البدنية، وفقرة خفيفة بالكرة، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات تكتيكية أعقبها تقسيمة فنية لتطبيق ما تدربوا عليه.

وكان الزمالك استهل مشواره في الدوري بفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

ووفقًا لِما ذكره الإعلامي خالد الغندور، فإن "ألفينا قصير القامة، لكن اللاعبين وصفوه بأنه قوي ومهاري للغاية، يلعب بقدمه اليسرى، وأبدوا إعجابًا كبيرًا به، مؤكدين أنهم متحمسون لرؤيته في المباريات الرسمية للحكم على أدائه".

يذكر أن ألفينا انتقل إلى أولكسندريا الأوكراني عام 2023 قادمًا من فاسكو دا غاما البرازيلي، وخاض معه 42 مباراة أحرز خلالها 9 أهداف وصنع مثلها.