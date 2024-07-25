يستهدف نادي باير ليفركوزن الألماني، التعاقد مع التركي الشاب أردا غولر نجم ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وتألق أردا غولر بقوة مع منتخب بلاده خلال المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، ما جعل الكثيرين يطالبون بمنحه الفرصة ليشارك بشكل أساسي مع ريال مدريد بالموسم الجديد.

ونشرت شبكة (Sportskeeda Football) تقريرًا قالت فيه إن أردا غولر قد يغادر ريال مدريد على سبيل الإعارة.

وأضافت: "قدّم باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو بالفعل عرضًا رسميًا للاعب التركي الموهوب، للقدوم إلى بطل الدوري الألماني".

وتابعت: "تشابي ألونسو تواصل مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وطلب منه استعارة اللاعب التركي لمدة موسم واحد".

واختتمت الصحيفة تقريرها، بأن ريال مدريد لا يفكر في الاستغناء عن أردا غولر، كونه دخل ضمن حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي في الموسم المقبل.

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وسيكون غولر في صراع كبير على خطف مكان أساسي في ريال مع توفر تشواميني ووجود بيلينغهام، وفيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينغا في خط وسط الملعب، وثلاثي الهجوم جونيور فينيسيوس ورودريغو وقائد فرنسا كيليان مبابي.

وبدأ غولر الموسم الماضي بشكل سيئ؛ بسبب إصابة في الجولة الأمريكية، وكان من الصعب عليه أن يبدأ دون معرفة اللغة أو كرة القدم الجديدة التي كان سيلعبها، حاول كارلو أنشيلوتي مساعدته من الناحية المعنوية، لكن على أرض الواقع لم يمنحه سوى القليل من الفرص.