تألق النجم الجزائري،أمين غويري، مهاجم نادي رين الفرنسي، ولاعب الوسط المغربي لنادي أولمبيك مارسيليا أمين حاريث في الجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي ليقودا التشكيلة المثالية للجولة.

وساهم غويري، أمس الأحد، في تحقيق نادي رين لفوز كبير استقر على ثلاثية نظيفة، أمام أولمبيك ليون، في لقاء شهد مشاركة زميله في المنتخب سعيد بن رحمة، من جانب ليون.

وسجّل غويري هدفا وصنع آخر، ليحصل على ثاني أفضل تقييم في الجولة من قبل الموقع المتخصص في الإحصاء والتقييم "هوسكورد" وذلك بتنقيط 8.8 من عشرة، كثاني بعد البرازيلي، لويس هنريكي، لاعب أولمبيك مارسيليا، الذي حصل على 8.94/10.

واختار موقع "هوسكورد" كلا من غويري وحاريث ضمن تشكيلة الأسبوع المثالية للدوري الفرنسي بعد أن حقق رين الفوز (3 ـ 0) على ليون فيما فاز مارسيليا على بريست (5 ـ 1).

وضمت التشكيلة المثالية للجولة الافتتاحية من الدوري الفرنسي الحارس لافونت (نانت) وكريسويل (تولوز) ودياكيتي (ليل) وفاندرسون (موناكو) وأمين حاريث وماسون غرينوود وهنريكي (مارسيليا) وبوريغو وأمين غويري وسيدو (رين) وويسلي سعيد (لانس).

يشار إلى أن غويري وحاريث سيلتحقان بمنتخبي الجزائر والمغرب خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل للمشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.