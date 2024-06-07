نجم النصر السعودي على رأس قائمة إسبانيا لليورو.. واستبعاد مدافع برشلونة
أعلن المنتخب الإسباني، اليوم الجمعة، القائمة النهائية التي تضم 26 لاعبًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا.
واختار لويس دي لا فوينتي مدرب لاروخا قائمته النهائية، والتي شهدت استبعاد مدافع برشلونة الصاعد باو كوبارسي أحد أبرز الوجوه الصاعدة في الدوري الإسباني.
وتواجد في قائمة المنتخب الإسباني إيمريك لابورت نجم النصر السعودي في خط الدفاع.
ويخوض منتخب إسبانيا منافسات المجموعة الثانية إلى جانب كرواتيا، وإيطاليا، وألبانيا، في بطولة كأس الأمم الأوروبية.
وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الإسباني على النحو التالي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) – دافيد رايا (آرسنال الإنجليزي) – أليكس ريميرو (ريال سوسييداد).
خط الدفاع: داني كارفخال (ريال مدريد) – إيمريك لابورت (النصر السعودي) – خيسوس نافاس (إشبيلية) – رون لو نورماند (ريال سوسييداد) – ناتشو فرنانديز (ريال مدريد) – دانييل فيفيان (أتلتيك بلباو) – مارك كوكوريا (تشيلسي الإنجليزي) – أليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني).
الوسط.. رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي) - مارتن زوبيميندي (ريال سوسييداد) - بيدري (برشلونة) - فيرمين لوبيز (برشلونة) – فابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي) – أليكس باينا (فياريال) - ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد).
الهجوم: ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد) - لامين يامال (برشلونة) – مايكل أويارزابال (ريال سوسييداد) - داني أولمو (لايبزيغ الألماني) – خوسيلو (ريال مدريد) - آيوزي بيريز (ريال بيتيس) - نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو) – فران توريس (برشلونة).