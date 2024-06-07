نجم النصر السعودي على رأس قائمة إسبانيا لليورو.. واستبعاد مدافع برشلونة

أعلن المنتخب الإسباني، اليوم الجمعة، القائمة النهائية التي تضم 26 لاعبًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا.

واختار لويس دي لا فوينتي مدرب لاروخا قائمته النهائية، والتي شهدت استبعاد مدافع برشلونة الصاعد باو كوبارسي أحد أبرز الوجوه الصاعدة في الدوري الإسباني.