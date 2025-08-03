أول قرار رسمي بعد أحداث ديربي طرابلس في سداسي التتويج (فيديو)

كشف عبد المولى مغربي، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن أول قرار رسمي بعد أحداث مباراة ديربي طرابلس التي جمعت بين الأهلي والاتحاد مساء السبت في الجولة الثالثة لمرحلة سداسي التتويج بمدينة ميلانو.

وفاز الأهلي على الاتحاد بنتيجة 4-1 منفرداً بصدارة ترتيب مرحلة سداسي التتويج برصيد 7 نقاط قبل جولتين من نهاية منافسات مرحلة الحسم لتحديد هوية بطل الدوري الليبي.

أخبار ذات علاقة ديربي طرابلس يفجر أزمة جديدة في وجه الاتحاد الليبي

وعقد مغربي اجتماعاً، مساء الأحد، مع مسؤولي وممثلي الأندية الستة المشاركة في مرحلة التتويج بمدينة ميلانو لمناقشة تداعيات الأحداث الخاصة بمباراة الديربي.

وقال مغربي في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" إنه تقدم باعتذار رسمي للسلطات الإيطالية عما بدر من بعض المشجعين في لقاء الديربي بين الأهلي والاتحاد، في أول قرار بعد أحداث المباراة.

أخبار ذات علاقة الأهلي طرابلس يكتسح الاتحاد برباعية ويحدث منعطف التتويج بالدوري الليبي

وتوقفت المباراة لأكثر من 10 دقائق بسبب اشتباكات بين لاعبي الفريقين وبعض المناوشات بين الجماهير قبل استكمالها.

وأضاف: "لا ننكر وجود بعض القصور من جانب اتحاد الكرة وسنعمل على تحسين الأمور وتصحيح ما حدث في الموسم المقبل، والأندية تحملت معنا الكثير لإنجاح الموسم الحالي".

شاهد | تصريحات رئيس اتحاد الكرة عبد المولى المغربي بعد اجتماعه مع أندية سداسي التتويج في ميلانو Posted by ‎ليبيا الأحرار - رياضة‎ on Sunday, August 3, 2025

وأشار إلى أن الاتحاد الليبي قرر بعد التشاور مع الأندية مخاطبة وزارة الرياضة من أجل إقامة ما تبقى من منافسات كأس ليبيا في مدينة ميلانو عقب نهاية مرحلة التتويج، موضحاً أنها فرصة مناسبة لوجود الفرق الأربعة المتأهلة في نصف النهائي، وهي الأهلي طرابلس والاتحاد والسويحلي والأخضر.

أخبار ذات علاقة فضيحة في ميلانو.. طرد أعضاء اتحاد الكرة الليبي من الفندق (صور)

وأكد أن وزارة الرياضة الليبية ستخاطب نظيرتها الإيطالية للحصول على موافقتها بشأن الأمر لإنهاء الموسم الحالي بالكامل في الأسابيع القادمة.

وأوضح أن الاتحاد الليبي سيعقد اجتماعاً مع خبراء اللعبة من أجل وضع تصور لنظام الدوري المحلي في الموسم الجديد، خاصة أن هناك عدة ارتباطات خاصة بالمنتخب مثل كأس العرب وتصفيات كأس العالم.