الزمالك يكشف حقيقة تغريمه ماليا من "كاف"
كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة تغريم النادي ماليا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد أحداث كأس الكونفدرالية، التي شهدت تتويج الفريق الأبيض باللقب، وأيضا شهدت بعض الفوضى التنظيمية.
وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: "هناك مصريون قالوا إن نادي الزمالك تم توقيع عليه غرامة 500 ألف دولار من قبل (كاف) بعد أحداث الكونفدرالية، هذا غير صحيح، هؤلاء مُغرضين وكأننا ناد غير مصري بيسخنوا الدنيا في الاتحاد الأفريقي عليّ هل يعقل هذا؟".
كما أوضح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف إدارة القلعة البيضاء من طلب إعادة مباراة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكان من المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك، يوم الثلاثاء الماضي، في إطار الجولة الـ27 من منافسات الدوري المصري، إلا أن الفريق الأبيض رفض خوض المباراة.
ورفض الزمالك خوض مباراة الأهلي، بسبب اعتراضه على لعب مباريات الدور الثاني من الدوري قبل مؤجلات الدور الأول للمسابقة.
وأوضح سليمان: "المباراة بها لغط، وهذا الكلام يتداول بين خبراء اللوائح".
وأضاف: "البعض كان يقول إن الزمالك خائف من مواجهة الأهلي، لكننا كنا الأفضل منه في السعودية بمباراة الكأس، وفزنا عليهم في الدوري في لقاء الدور الأول".
وتابع: "توجد أمور كثيرة لن نصمت عليها بعد الآن، لا بد من تطوير التحكيم ونظام المسابقات، عبد الواحد السيد، مدير الكرة، كان يقول لي جدول المسابقة يأتي كل 4 مباريات".
وأشار: "مباراة سيراميكا كليوباترا أمس كانت مقلقة لنا كمجلس إدارة، بعد الأحداث الصاخبة وعدم لعب مباراة الأهلي، وبسبب ذلك كنت في معسكر الفريق وتحدثت مع اللاعبين والجهاز الفني".
وعن غضب جمهور الفريق الأبيض من خوض المباراة، شدد سليمان: "جمهور الزمالك له الحق أن يحزن من نقاط معينة ومتفهمين ذلك، ولكن في بعض المواقف يجب إعلاء المصلحة العامة، والجمهور هو قوة مجلس إدارة النادي".
وأردف: "نُقدر حزن جمهور الزمالك، هم الأساس ودرع النادي وأقوى شيء في النادي هم الجماهير، وهم كانوا مصدر قوتنا، وحقهم علينا لو هم في حالة حزن، لكن هناك أمور لا بد أن تحدث للصالح العام".
تجديد عقد حارس الفريق
وكشف سليمان أن إدارة الزمالك نجحت في تجديد عقد حارس الفريق محمد صبحي، وتفعيل عقد محمد شحاتة، وباقي اللاعبين في الطريق يوسف أوباما ومحمد عواد.
وواصل: "أحمد سيد (زيزو) عقده ما زال متبقي به عامين، وكل شيء في وقته ونعمل حسابنا على كل شيء، ونعمل رغم المشاكل الكثيرة، ونناقش أزمة إيقاف القيد".
وحقق الزمالك فوزا مثيرا على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.
ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 37 في المركز الثامن وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم بعد انسحابه من مباراة الأهلي.