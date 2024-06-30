الزمالك يكشف حقيقة تغريمه ماليا من "كاف"

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة تغريم النادي ماليا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد أحداث كأس الكونفدرالية، التي شهدت تتويج الفريق الأبيض باللقب، وأيضا شهدت بعض الفوضى التنظيمية.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: "هناك مصريون قالوا إن نادي الزمالك تم توقيع عليه غرامة 500 ألف دولار من قبل (كاف) بعد أحداث الكونفدرالية، هذا غير صحيح، هؤلاء مُغرضين وكأننا ناد غير مصري بيسخنوا الدنيا في الاتحاد الأفريقي عليّ هل يعقل هذا؟".

كما أوضح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف إدارة القلعة البيضاء من طلب إعادة مباراة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك، يوم الثلاثاء الماضي، في إطار الجولة الـ27 من منافسات الدوري المصري، إلا أن الفريق الأبيض رفض خوض المباراة.

ورفض الزمالك خوض مباراة الأهلي، بسبب اعتراضه على لعب مباريات الدور الثاني من الدوري قبل مؤجلات الدور الأول للمسابقة.