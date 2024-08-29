طفلة تشبه سبالينكا تسحر جماهير أمريكا المفتوحة للتنس (فيديو)

هيمنت أرينا سبالينكا على مباراتها في الدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة، مساء الأربعاء، بينما فازت واحدة من أصغر مشجعيها بقلوب مشجعي التنس في كل مكان من خلال ارتداء ملابس تشبه نجمتها المفضلة.

وهتفت الطفلة، التي كانت ترتدي قميص نايكي باللون الفوشيا وتحمل وشم نمر مؤقت على ساعدها الأيسر، لسبالينكا بقوة خلال فوزها 6-3 و6-1 في ملعب لويس أرمسترونغ.

وقالت سبالينكا ضاحكة: "نظرت لأعلى ورأيت على الشاشة الكبيرة، تشبه نسخة مصغرة مني. كان الأمر لطيفا للغاية.

"إنه حافز كبير للاستمرار وإلهام الجيل الشاب. هذا هو الهدف الرئيس. كانت تلك لحظة رائعة للغاية".

بعد المباراة، هرعت سبالينكا للطفلة التي قدمت للاعبة روسيا البيضاء لعبة على شكل نمر. تستمد سبالينكا الإلهام من وشم النمر الذي قالت إنه يذكرها بالقتال دائما حتى النهاية.

والتقط الثنائي الصور معا، وحرصت سبالينكا على التقاط بعض الصور باستخدام هاتفها الخاص.

وقالت للصحفيين: "كانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها شخصا يرتدي نفس ملابسي ولديه وشم صغير ونمر صغير. كم هو لطيف هذا؟"

لم تكن سبالينكا وحدها التي سُحرت بمشابهتها الصغيرة.

ونشرت بطولة أمريكا المفتوحة على حسابها في موقع إكس مقطع فيديو، قائلة "توقفوا عما تفعلونه، لدينا لحظة البطولة".

وعلقت التونسية أنس جابر: "لطيفة للغاية".

وستسعى المصنفة الثانية سبالينكا إلى مواصلة تقديم أداء جيد لجماهيرها من جميع الأعمار عندما تواجه إيكاترينا ألكسندروفا في الدور الثالث، غدا الجمعة.