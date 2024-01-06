مدرب لايبزيغ يؤكد اقتراب فيرنر من الانتقال إلى توتنهام

قال ماركو روزه، مدرب لايبزيغ الألماني، إن تيمو فيرنر، مهاجم الفريق، يرغب في إعارته للحصول على المزيد من دقائق اللعب في محاولة للانضمام لقائمة منتخب ألمانيا التي ستشارك في بطولة أوروبا الصيف المقبل.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن هناك صفقة يقترب النادي الألماني من إتمامها مع نادي توتنهام الإنجليزي.

وحسب ما ذكرته شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن فيرنر سينتقل على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم، وسيتكفل توتنهام بكامل قيمة راتب المهاجم البالغ من العمر 27 عاما.