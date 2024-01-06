مدرب لايبزيغ يؤكد اقتراب فيرنر من الانتقال إلى توتنهام
قال ماركو روزه، مدرب لايبزيغ الألماني، إن تيمو فيرنر، مهاجم الفريق، يرغب في إعارته للحصول على المزيد من دقائق اللعب في محاولة للانضمام لقائمة منتخب ألمانيا التي ستشارك في بطولة أوروبا الصيف المقبل.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن هناك صفقة يقترب النادي الألماني من إتمامها مع نادي توتنهام الإنجليزي.
وحسب ما ذكرته شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن فيرنر سينتقل على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم، وسيتكفل توتنهام بكامل قيمة راتب المهاجم البالغ من العمر 27 عاما.
وبعدما أمضى موسمين في صفوف تشيلسي حيث ساعد الفريق على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، عانى فيرنر من أجل إثبات نفسه كهداف بصورة منتظمة وعاد في النهاية إلى لايبزيج في 2022.
وقد لا يؤهل ظهور فيرنر النادر في الدوري الألماني، حيث شارك في ثماني مباريات فقط هذا الموسم، المهاجم ليكون ضمن خطط المدرب الوطني يوليان ناغلزمان في قائمة بطولة أوروبا.
وقال روزه لـ"سكاي ألمانيا"، اليوم السبت: "من الصحيح أن تيمو يبحث عن إعارة. فيرنر يرغب في اللعب ببطولة أوروبا. نتمنى له كل التوفيق".
ويمكن أن يوفر فيرنر غطاء لتوتنهام في الهجوم مع غياب هداف الفريق سون هيونغ-مين بسبب مشاركته في كأس آسيا مع منتخب كوريا الجنوبية.
ويحتل توتنهام حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر.
ولعب فيرنر 386 دقيقة فقط مع لايبزيغ أي بما يساوي 4 مباريات خلال الموسم الجاري وسجل هدفين وصنع هدفًا.
وانتقل فيرنر إلى لايبزيغ قادما شتوتغارت في صيف 2016 مقابل 23 مليون يورو، وانتقل إلى تشيلسي في 2020 مقابل 53 مليون يورو، وعاد إلى لايبزيغ في 2022 مقابل 20 مليون يورو.