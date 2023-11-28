الإصابة تبعد لوكا مودريتش عن ريال مدريد

وأشارت "ماركا" إلى أن مودريتش يأمل أن يكون لائقًا لمواجهة غرناطة يوم السبت، في الدوري الإسباني، وإذا لم يحدث ذلك فإن عودته ستكون أمام ريال بيتيس.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد الفوز على قادش 3/0: "يعاني مودريتش من ثقل زائد في عظمة الإسك".

ولدى المدرب الإيطالي 8 إصابات حاليا حيث يغيب عن ريال مدريد تيبو كورتوا وكيبا وتشواميني وفينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وإيدير ميليتاو وإدواردو كامافينغا وأردا غولر.