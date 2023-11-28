الإصابة تبعد لوكا مودريتش عن ريال مدريد
قالت صحيفة "ماركا" إن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد تعرض لإصابة وسيغيب عن مواجهة نابولي غدا الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.
وبحسب الصحيفة، فإن لوكا مودريتش انضم إلى "مجموعة الثمانية" التي تعرضت للإصابات في ريال مدريد.
وخضع لاعب خط الوسط لفحوصات طبية اليوم الثلاثاء، حيث تبين أنه يعاني من شد في الساق مما سيبعده عن مواجهة نابولي.
وأشارت "ماركا" إلى أن مودريتش يأمل أن يكون لائقًا لمواجهة غرناطة يوم السبت، في الدوري الإسباني، وإذا لم يحدث ذلك فإن عودته ستكون أمام ريال بيتيس.
وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد الفوز على قادش 3/0: "يعاني مودريتش من ثقل زائد في عظمة الإسك".
ولدى المدرب الإيطالي 8 إصابات حاليا حيث يغيب عن ريال مدريد تيبو كورتوا وكيبا وتشواميني وفينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وإيدير ميليتاو وإدواردو كامافينغا وأردا غولر.
وجاءت الأخبار الإيجابية في تدريبات ريال مدريد بعودة إبراهيم دياز الذي عاد إلى المجموعة بعد تجاوز مشاكل في المعدة.
وكان إبراهيم دياز سيبدأ أساسيا أمام قادش لكن قبل 20 دقيقة من بدء عملية الإحماء تقرر عدم نزوله إلى الملعب.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة من 14 مباراة ويتقدم بفارق الأهداف عن جيرونا.
ويتصدر ريال مدريد أيضا ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بعدما جمع 12 نقطة من أول 4 جولات.
وبعد مواجهة نابولي سيلعب ريال مدريد مع غرناطة وريال بيتيس في الليغا قبل مواجهة يونيون برلين في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.