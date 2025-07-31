أجنبي وثنائي محلي.. 3 لاعبين يذهلون فيريرا في تدريبات الزمالك

كشفت مصادر خاصة لـ "إرم نيوز" عن إعجاب المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك المصري بـ3 لاعبين، بعد أن ظهروا بشكل لافت خلال التدريبات والمباريات الودية، التي أقامها الفريق، استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات الموسم الجديد، الذي يشمل بطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، بالإضافة إلى مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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نادي الزمالك تعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا لتولي تدريب الفريق الأول الموسم المقبل، وذلك بعد مفاضلة بين عدد من المدربين.

وأبرم الزمالك عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الحالية، من بينها التعاقد مع حارس المرمى مهدي سليمان في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا قادماً من إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

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وضم أيضاً عمرو ناصر وأحمد شريف ثنائي فاركو إلى جانب الفلسطيني آدم كايد من بريدا الهولندي والمغربي عبد الحميد معالي من اتحاد طنجة وأحمد ربيع من البنك الأهلي، وأخيرًا محمد إسماعيل من زد.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مشواره في الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا، وسط آمال جماهيرية كبيرة بتحقيق البطولات هذا الموسم، حيث تألق 3 لاعبين بشدة في الفترة الماضية، ويعقد عليهم فيريرا آماله في البطولات المقبلة.

1/ ناصر منسي

كان ناصر منسي، مهاجم الفريق، هو الأبرز في جذب انتباه فيريرا، وذلك بعد تطور أدائه الملحوظ في التدريبات، حيث ظهر بلياقة بدنية عالية بعد خضوعه لبرنامج تدريبي مكثف تسبب في فقدانه قدرًا كبيرًا من وزنه، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراته الهجومية.

ويعد منسي أحد أبرز المهاجمين في الدوري المصري حاليًا، حيث أنهى الموسم الماضي برصيد 11 هدفًا، متخلفًا بفارق هدفين فقط عن إمام عاشور، نجم الأهلي، الذي تصدر القائمة بـ 13 هدفًا.

2/ ناصر ماهر

أما اللاعب الثاني الذي لفت انتباه المدرب البلجيكي فهو ناصر ماهر، الذي عانى من الغياب الطويل الموسم الماضي، لكنه عاد بتصميم واضح على استعادة مكانته الأساسية في الفريق.

وأعجب فيريرا بأداء ماهر لقدرته الفائقة على نقل الكرة من خط الوسط إلى الهجوم بلمسات سريعة وحاسمة، بالإضافة إلى مرونته في اللعب بأكثر من مركز في المنطقة الهجومية، مما يجعله خيارًا تكتيكيًا مهمًا للمدرب.

3/ شيكو بانزا

على عكس باقي الصفقات الجديدة، التي لم يتخذ فيريرا رأيًا حاسمًا فيها حتى الآن، فإن شيكو بانزا، المهاجم الأنجولي الدولي، كان الاستثناء الوحيد.

وأعجب المدرب البلجيكي بأداء بانزا، خاصة في جانب التمريرات الحاسمة، وقوة التسديد، وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء، مما يجعله مرشحًا ليكون أحد الأسلحة الهجومية الرئيسية للفريق هذا الموسم.