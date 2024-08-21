كشفت تقارير صحفية عن سر رغبة نادي برشلونة القوية للسعي إلى ضم رافائيل لياو، نجم ميلان الإيطالي، في الميركاتو الحالي، بعد فشل التعاقد مع نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أوضحت أن برشلونة يعمل على حسم صفقة في الأيام الأخيرة من الميركاتو، والهدف الأساسي الآن هو رافائيل لياو.

وأشارت إلى أن العملية تبدو معقدة بسبب سعر اللاعب الذي يصل لـ 90 مليون يورو، لكن يأمل البلوغرانا في تخفيض المبلغ من خلال علاقته القوية بوكيل لياو، البرتغالي خورخي مينديز.

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ووفقًا للصحيفة ذاتها، فإن هناك أسبابًا أخرى لرغبة النادي الكتالوني في ضم اللاعب وهي (فنية واقتصادية ومؤسسية)، موضحة: "لياو موهوب ويملك مسيرة كبيرة أمامه ليصبح نجمًا في سن 25 عامًا، إذا كان النادي الكتالوني يريد الجمع بين لامين يامال ونيكو ويليامز، فسيكون لياو سهمًا آخر مماثلًا ليامال على الجناح الأيسر للتنافس مع ريال مدريد طوال الموسم على جميع الجبهات، وتدعم اللاعب إحصائية جيدة، حيث سجل 58 هدفًا وصنع 44 أخرى في 210 مباريات رسمية مع ميلان".

وتابع التقرير: "سيكون التعاقد مع لياو صفقة إعلامية قوية لتعزيز النادي رياضيًّا وملء مدرجات ملعب مونتغويك في البداية ثم الملعب الرئيسي للنادي الذي يتسع لـ64 ألف متفرج، ويدرك مجلس إدارة خوان لابورتا جيدًا أن هذا الموسم ليس كأي موسم آخر ولا يمكنهم تحمل موسم آخر دون ألقاب بعد حالة عدم الاستقرار التي تسبب فيها المجلس السابق، والتي تفاقمت بسبب رحيل تشافي هيرنانديز، ويصبح الأمر أكثر أهمية عندما يكون هناك عام واحد فقط متبق على الانتخابات الجديدة، ويدرك لابورتا ومديروه أن المعارضة تتحرك بالفعل لتولي مناصبهم، ولذلك يحتاجون إلى تعزيز مكانتهم في جميع المجالات".

وشد التقرير، فإنه "وفقًا لمصادر مقربة من النادي الإيطالي، فلن تتم أي صفقة مع برشلونة مقابل سعر قريب من سعر نيكو ويليامز (62 مليون يورو)، وتتمثل الفكرة هناك في أنهم كانوا سينظرون فقط في بيعه في بداية شهر أغسطس، ومع ذلك، فإن إدخال لاعبين في العملية قد يمهد الطريق لمفاوضات لن تكون سهلة على الإطلاق".