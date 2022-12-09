غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا: سأجبر منتخب فرنسا على "القلق"

حثّ مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت فريقه على أن يكون الطرف المبادر هجوميًا في المباراة المرتقبة أمام فرنسا بطلة العالم في ربع نهائي مونديال قطر 2022، غدا السبت.

ويُعتبر المنتخب الإنجليزي أحد أفضل الفرق الهجومية في البطولة مع 12 هدفًا في 4 مباريات حتى الآن، لكنه سيواجه قوة ضاربة أخرى بقيادة هدّاف البطولة كيليان مبابي.