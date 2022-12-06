الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المغرب ضد إسبانيا
يخوض منتخب المغرب، اليوم الثلاثاء، اختبارا مصيريا أمام إسبانيا في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.
ويرصد موقع "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة المغرب ضد إسبانيا في ثمن نهائي المونديال في السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت قطر والسعودية، الرابعة عصرا بتوقيت المغرب، على ملعب (المدينة التعليمية).
وتُبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق جواد بده، وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي، وقناة الكأس اكسترا 3 بصوت المعلق هيكل الصغير.
مشوار المنتخبين
تأهل منتخب المغرب بعد صدارته المجموعة السادسة بالفوز على بلجيكا بنتيجة 2-0 وأيضا على كندا بنتيجة 2-1، بينما تعادل في الجولة الأولى مع كرواتيا دون أهداف.
وصعد أسود الأطلس للمرة الثانية في تاريخ مشاركاتهم المونديالية إلى دور الستة عشر بعد نسخة 1986.
وحجز منتخب إسبانيا تذكرة التأهل باحتلال المركز الثاني في المجموعة الخامسة بعد الفوز على كوستاريكا بنتيجة 7-0 ثم التعادل مع ألمانيا بنتيجة 1-1 والخسارة أمام اليابان بنتيجة 1-2.
تاريخ المواجهات
يشهد التاريخ على 3 مواجهات فقط بين منتخبي المغرب وإسبانيا لم يعرف خلالها أسود الأطلس طعم الفوز.
تقابل المنتخبان في الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم في نسخة 1962، وفاز منتخب إسبانيا على المغرب في عقر داره بنتيجة 1-0 ثم تفوق الإسبان في لقاء الإياب بنتيجة 3-2.
وتجدد الموعد في دور المجموعات لنسخة كأس العالم الأخيرة العام 2018 وتعادلا بنتيجة 2-2.
مفاجآت المغرب
يأمل المنتخب المغربي مواصلة مفاجآته وتحقيق الفوز على حساب إسبانيا وتكرار سيناريو إقصاء بلجيكا من مرحلة المجموعات.
ويحلم المدرب وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بإنجاز تاريخي بالتأهل لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية إلى ربع نهائي كأس العالم وهو إنجاز لم يحققه أي منتخب عربي من قبل.
وقال وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه جاهز تماما لهذه المواجهة ويبحث عن تحقيق الفوز، موضحا أنه يعلم تماما أسلوب لعب المنتخب الإسباني وطريقة التيكي تاكا التي تعتمد على الاستحواذ وتبادل التمريرات.
وتحيط الشكوك حول جاهزية لاعب الوسط عز الدين أوناحي بعد شكواه من آلام الإصابة في لقاء كندا بالجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات.
ومن المنتظر أن يعتمد منتخب المغرب على تشكيلة تضم حارس المرمى ياسين بونو وأمامه الرباعي نايف أكرد ورومان سايس وأشرف حكيمي ونصير مزراوي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سفيان أمرابط وبجواره الثنائي عبد الحميد الصابيري وعز الدين أوناحي أو سليم أملاح مع ثلاثي خط الهجوم حكيم زياش وسفيان بوفال ويوسف الناصيري.
خبرات إسبانيا
يراهن المنتخب الإسباني على خبراته من أجل تخطي مفاجآت المغرب واستكمال المشوار إلى ربع النهائي.
وقال لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المنتخب المغربي من أفضل فرق دور المجموعات وحقق الصدارة وهو ما يؤكد قوة المنافس وبالتالي المواجهة ستكون قوية وصعبة.
ويعتمد إنريكي على طريقة 4-3-3 بتشكيلة تضم حارس المرمى أوناي سيمون وأمامه الرباعي رودريجو هيرنانديز وإيمريك لابورت ودانييل كارفخال وجوردي ألبا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط بيدري وجافي وخلفهما سيرجيو بوسكيتس مع ثلاثي خط الهجوم داني أولمو وألفارو موراتا وماركو أسينسيو.
وقال المدرب المغربي عبد الرحيم طاليب لـ"إرم نيوز" إن المنتخب المغربي عليه تقديم مباراة قوية ويتحرر من أي ضغوط، موضحا أن إيقاف طريقة لعب إسبانيا تحتاج إلى لياقة بدنية عالية وجاهزية ذهنية لأقصى درجة.
وأوضح أن اللعب السريع سيكون مفتاح المغرب لمفاجأة إسبانيا، خاصة في استغلال الكرات المعاكسة مع وجود ثغرات في دفاع إسبانيا الذي استقبل 3 أهداف في آخر لقاءين.