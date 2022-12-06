الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المغرب ضد إسبانيا

يخوض منتخب المغرب، اليوم الثلاثاء، اختبارا مصيريا أمام إسبانيا في دور الستة عشر ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

ويرصد موقع "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة المغرب ضد إسبانيا في ثمن نهائي المونديال في السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت قطر والسعودية، الرابعة عصرا بتوقيت المغرب، على ملعب (المدينة التعليمية).

وتُبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق جواد بده، وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي، وقناة الكأس اكسترا 3 بصوت المعلق هيكل الصغير.