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رياضة

صور تظهر استعدادات ضخمة لحفل تقديم كيليان مبابي لاعبا لريال مدريد

صور تظهر استعدادات ضخمة لحفل تقديم كيليان مبابي لاعبا لريال مدريد
مبابي
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2024، 1:48 م

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، الاستعداد على قدم وساق، لحفل تقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعبًا رسميًّا في صفوف الفريق.

وأعلن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا أنّه سيتولّى تقديم مبابي رسميًّا، غدًا الثلاثاء/ 16 يوليو الجاري، الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي (الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة)، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وظهرت صور من داخل ملعب سانتياغو برنابيو، وكشفت عن استعدادات كبيرة، للحفل الضخم المنتظر.

وتجهز إدارة ريال مدريد مسرحًا كبيرًا، للحفل في الطرف الشمالي من الملعب.

وتم تركيب ممر من مخرج غرفة تبديل الملابس إلى المسرح الذي يتم إنشاؤه حاليًّا، وسيمشي مبابي على طول هذا الممشى، مع وجود ألعاب نارية على الجانبين، بالإضافة إلى موسيقى تصويرية لدخوله إلى أرضية الملعب.

 

 

 

وسيحمل مبابي القميص "رقم 9"، وسط حضور 80 ألف مشجع.

وسيتواجد الضيوف الحاضرون في هذا الحدث الكبير، على المسرح المثبت على أرضية الملعب؛ حيث سيشاهدون صورًا ومقاطع للمسيرة الرائعة للنجم الفرنسي، من خلال لوحة بانورامية بزاوية "360 درجة".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أشارت إلى أن تذاكر حفل تقديم كيليان مبابي كلاعب للفريق ريال مدريد، قد نفذت بالكامل، في الساعات الماضية.

 

أخبار ريال مدريدسانتياغو برنابيو

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