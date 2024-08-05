شهدت مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة عملاقي الكرة الإسبانية واقعة مثيرة للجدل أثارت غضب جماهير الفريق الكتالوني رغم الفوز بالمباراة.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 2-1، فجر الأحد، على ملعب "ماتلايف ستاديوم" بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب نهاية المباراة لحديث دار بين الألماني إلكاي غوندوغان نجم برشلونة مع التركي أردا غولر نجم ريال مدريد.

وظهر غوندوغان غاضبًا من أداء زملائه، رغم فوز برشلونة بالمباراة مؤكدًا لنجم ريال مدريد باللغة التركية "إنهم لا يستخدمون عقولهم… انظر كم مرة فقدوا الكرة خلال ربع الساعة الأخيرة".

وأشار تقرير نشره موقع "REDDIT "إلى أن غوندوغان استغل درايته باللغة التركية بسبب أصوله التي تنحدر إلى نفس بلد غولر.

وأثارت كلمات غوندوغان غضب جماهير برشلونة التي أبدت تخوفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تأثير هذه الكلمات على العلاقة بينه وبين زملائه.

ويستعد برشلونة لختام معسكره بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء المقبل بمواجهة ميلان الإيطالي.

وفاز برشلونة على مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح (4-1)، بعد التعادل بنتيجة (2-2)، ثم فاز على ريال مدريد بنتيجة (2-1).

ويقود برشلونة المدرب الألماني هانز فليك الذي تولى المهمة بعد إقالة تشافي هيرنانديز من منصبه عقب نهاية الموسم الماضي.