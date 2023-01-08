الوحدة يتعاقد مع الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي ويقيّده في فئة المقيمين

وأصدر نادي الوحدة بيانًا قال فيه إنه تعاقد مع صحاب الـ“20 عامًا” في إطار إستراتيجية النادي بتبني المواهب الشابة ومساعي إدارة النادي في تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ورحبت إدارة النادي باللاعب الشاب “فاكوندو”، وتمنت له التوفيق والنجاح خلال مسيرته مع النادي.

من جانبه عبر فاكوندو كروسبزكي عن بالغ سعادته باهتمام النادي بموهبته، والاحترافية في تخليص إجراءات التعاقد.

ووجّه اللاعب الأرجنتيني شكره وتقديره لقيادة النادي ورعايتها الكريمة، ومؤكدًا عزمه على تقديم الإضافة المرجوة.