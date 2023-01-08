الوحدة يتعاقد مع الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي ويقيّده في فئة المقيمين
أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده مع الأرجنتيني الشاب فاكوندو كروسبزكي تمهيدًا لقيده في فئة المقيمين.
وأصدر نادي الوحدة بيانًا قال فيه إنه تعاقد مع صحاب الـ“20 عامًا” في إطار إستراتيجية النادي بتبني المواهب الشابة ومساعي إدارة النادي في تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
ورحبت إدارة النادي باللاعب الشاب “فاكوندو”، وتمنت له التوفيق والنجاح خلال مسيرته مع النادي.
من جانبه عبر فاكوندو كروسبزكي عن بالغ سعادته باهتمام النادي بموهبته، والاحترافية في تخليص إجراءات التعاقد.
ووجّه اللاعب الأرجنتيني شكره وتقديره لقيادة النادي ورعايتها الكريمة، ومؤكدًا عزمه على تقديم الإضافة المرجوة.
وكان فاكوندو لاعبًا في نادي آرسنال دي ساراندي الأرجنتيني منذ 2020، ولعب معه 33 مباراة، وسجل 4 أهداف.
الوحدة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين برصيد 23 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الشارقة المتصدر، ونقطتين عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني.
وليس أمام الوحدة، سوى بطولة الدوري الإماراتي، للمنافسة على لقبها هذا الموسم، بعد خروجه من بطولتي كأس رئيس الإمارات وكأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين.