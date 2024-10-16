"دعاء الوالدين".. نجم الأهلي السعودي يكشف سر تألقه

كشف علي الأسمري، نجم الأهلي والمنتخب السعودي، سر تألقه وظهوره بشكل مميز الفترة الماضية، وكان آخرها مع "الأخضر"، مساء أمس الثلاثاء، في مواجهة البحرين بالجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم 2026.

ورغم التعادل السلبي الذي انتهت إليه المباراة، لكن الأسمري لفت الأنظار بتحركاته مع المنتخب السعودي، حيث كان من أبرز لاعبي الفريق.

وتعود آخر مشاركةٍ دوليةٍ للأسمري إلى مباراة الأخضر وسنغافورة، 11 يونيو 2021، في تصفيات كأس العالم الماضية، حين لعب أساسيًّا، وخرج مع انطلاق الشوط الثاني، لينهي أمس غيابًا دوليًّا، دام أكثر من ثلاثة أعوامٍ.

وقال الأسمري في تصريحات تلفزيونية، عقب اللقاء: "الحمد لله على كل حال، وقدَّر الله وما شاء فعل!، كنا نريد الظفر بالنقاط الثلاث، وإن شاء الله نصحح الأمور في المباريات المقبلة".

وعن سر تألقه سواء مع فريقه أو المنتخب السعودي، أشار الأسمري: "السر يَكمن في دعاء الوالدين وتحفيزهما لي دائمًا، ونحن في خدمة الوطن في أي وقت".

وواصل المنتخب السعودي، مسلسل تعثره على أرضه في تصفيات كأس العالم 2026 حيث تعادل مع إندونيسيا 1-1 والبحرين دون أهداف، وخسر من اليابان 0-2.

ويحتل المنتخب السعودي، المركز الثالث في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026، برصيد 5 نقاط بالتساوي مع أستراليا والبحرين بينما اليابان في الصدارة بـ10 نقاط.