سالم الدوسري يسجل هدفا خياليًا في فوز الهلال على نافباخور (فيديو)

سجل سالم الدوسري نجم الهلال السعودي هدفا خياليًا في فوز الهلال 2/0 على نافباخور نامانغان، اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا.

وأضاع سالم الدوسري ضربة جزاء في الشوط الثاني، لكن من حسن حظه ارتدت الكرة من أوتكير ويوسوبوف حارس نافباخور نامانغان ليعيدها البرازيلي مالكوم في المرمى.

لكن في الدقيقة 85 سدد سالم الدوسري كرة يمينية رائعة لتسقط فوق أوتكير يوسوبوف حارس نافباخور، ويوقّع هدفا خياليا في فوز الهلال 2/0.