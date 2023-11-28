سالم الدوسري يسجل هدفا خياليًا في فوز الهلال على نافباخور (فيديو)
سجل سالم الدوسري نجم الهلال السعودي هدفا خياليًا في فوز الهلال 2/0 على نافباخور نامانغان، اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا.
وأضاع سالم الدوسري ضربة جزاء في الشوط الثاني، لكن من حسن حظه ارتدت الكرة من أوتكير ويوسوبوف حارس نافباخور نامانغان ليعيدها البرازيلي مالكوم في المرمى.
لكن في الدقيقة 85 سدد سالم الدوسري كرة يمينية رائعة لتسقط فوق أوتكير يوسوبوف حارس نافباخور، ويوقّع هدفا خياليا في فوز الهلال 2/0.
وتأهل الهلال لثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه 2/0 على مضيفه نافباخور.
ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات يتصدر بها ترتيب المجموعة الرابعة، ليضمن التأهل لدور الـ16 متصدرا، في حين جمدت الخسارة رصيد نافباخور عند 10 نقاط في المركز الثاني.
وتعادل الفريقان 1/1 في مباراة الذهاب في الرياض، وفي 5 مباريات حقق الهلال الفوز 4 مرات وتعادل مرة.
ويتقدم متصدرو المجموعات العشر إلى الدور التالي مع أفضل ثلاثة فرق في المركز الثاني من كل قسم من القسمين الغربي والشرقي.
وسيكون الهلال على موعد مع مباراة نارية عندما يستضيف منافسه التقليدي النصر، يوم الجمعة، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.
وبعدها يلعب الهلال مع نساجي مازاندران الإيراني، في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.
والهلال هو البطل التاريخي لدوري أبطال آسيا برصيد 4 ألقاب، أحرزها أعوام 1992 و2000 و2019 و2021.