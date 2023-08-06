تقرير: باريس سان جيرمان يرفض عرضا من الهلال للتعاقد مع فيراتي
قال الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رفض عرضًا مبدئيًا قدمه الهلال السعودي لضم، ماركو فيراتي، نجم الفريق، في الميركاتو الحالي.
وأوضح شيرا عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن الهلال عرض على سان جيرمان شراء اللاعب مقابل 40 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي طلب مبلغًا بين 60 إلى 70 مليون يورو للموافقة".
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن فيراتي غاضب من الإسباني لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، بسبب طريقة إدارته لسوق انتقالات الفريق، لهذا السبب قرر الرحيل.
وأضحت الصحيفة، أن النادي عقد مناقشات طارئة، وحل الأزمة بين فيراتي وإنريكي، لذا تراجع اللاعب الإيطالي عن فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي.
يذكر أن ماركو فيراتي انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2012 وينتهي تعاقده الحالي في عام 2026.
تصريحات جيسوس
يذكر أن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال السعودي قال إن فريقه يسعى لضم مهاجم عالمي في الفترة المتبقية من سوق الانتقالات.
وقال جيسوس في تصريحاته عقب الفوز على الاتحاد، أمس، بالبطولة العربية: "نحن بصدد التعاقد مع لاعبين هجوميين، إضافة إلى إمكانية التعاقد مع لاعب في مركز آخر سيتحدد لاحقًا".
وأضاف "النصر والاتحاد والأهلي تعاقدوا مع لاعبين تتمحور حولهم خطة النادي، أقصد هنا البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي روبرتو فيرمينو، ونحن بصدد التعاقد مع لاعب بهذه الخصائص، كذلك لخدمة الفريق".
وضم الهلال هذا الصيف كلًا من روبن نيفيز من وولفرهامبتون وكاليدو كوليبالي من تشيلسي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو ومالكوم من زينيت.