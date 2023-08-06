تقرير: باريس سان جيرمان يرفض عرضا من الهلال للتعاقد مع فيراتي

قال الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رفض عرضًا مبدئيًا قدمه الهلال السعودي لضم، ماركو فيراتي، نجم الفريق، في الميركاتو الحالي.

وأوضح شيرا عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن الهلال عرض على سان جيرمان شراء اللاعب مقابل 40 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي طلب مبلغًا بين 60 إلى 70 مليون يورو للموافقة".