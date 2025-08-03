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رياضة

مدرب الزمالك يصدم أحمد فتوح

مدرب الزمالك يصدم أحمد فتوح
أحمد فتوحالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 3:57 ص

كشفت تقارير إعلامية أن يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، رفض مشاركة أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، في التدريبات الجماعية، لحين الوصول لحالة بدنية جيدة، بخلاف ذلك سيظل يخضع لتدريبات تأهيلية بعيدا عن المجموعة.

وقررت إدارة الزمالك الفترة الماضية تحويل فتوح للتحقيق بواسطة المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، كما تم توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه عليه، إلى جانب إيقاف صرف مستحقاته بشكل مؤقت، على خلفية حضوره إحدى الحفلات بالساحل الشمالي وخروجه من معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية بداعي مرض عمه.

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ووفقًا لما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فإن "الزمالك لن يمانع في بيع أحمد فتوح حال وصول عرض مالي جيد".

وأضاف: "فتوح لاعب موهوب، ولكن الموهبة غير كافية، ولا بد أن يلتزم اللاعب في المرحلة المقبلة".

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وذكرت تقارير أخيرة، أن عددًا من لاعبي فريق الزمالك توسطوا لدى جون إدوارد، للعفو عن أحمد فتوح بعد ازمته الأخيرة.

ورغم مرور عدة أيام على الواقعة، لم يحدد النادي حتى الآن موعدًا رسميًّا للتحقيق مع اللاعب، وهو ما يزيد حالة الغموض حول مستقبله مع الفريق.

ويواصل فريق الزمالك بقيادة مديره الفني يانيك فيريرا الاستعداد للموسم الجديد، المقرر انطلاقه 8 أغسطس المقبل، حيث سيواجه سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى.

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