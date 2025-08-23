حرام يلعب.. أكثر لاعب أثار استياء جمهور النصر بعد الخسارة أمام الأهلي

تفجرت ثورة غضب جماهير نادي النصر السعودي تجاه أحد نجوم الفريق عقب الخسارة أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المحلي لكرة القدم اليوم السبت.

وخسر النصر بنتيجة 3-5 بركلات الترجيح بعد أن تعادل مع الأهلي بنتيجة 2-2 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في هونغ كونغ.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل غاضبة تجاه حارس المرمى البرازيلي ماتيوس بينتو الذي شارك أساسياً لدرجة أن قطاعا كبيرا من جماهير النصر يراه المتسبب الأول في ضياع اللقب.

الجماهير لم تتردد في تحميل بينتو مسؤولية الهفوات التي قلبت موازين المباراة، رغم الأداء الكبير الذي قدمه كريستيانو رونالدو وتحديداً بسبب الخطأ الفادح في كرة ثابتة سمحت لمدافع الأهلي روغر إيبانز بخطف هدف التعادل القاتل.

ولم يتوقف الاستياء عند هذا الحد، بل امتد لركلات الترجيح حيث فشل بينتو في التصدي لأي ركلة، مما اعتبرته الجماهير دليلًا على ضعف حضوره في اللحظات الحاسمة.

أخبار ذات علاقة الأهلي يتوج بكأس السوبر السعودي في نهائي مثير على حساب النصر (فيديو)

وانتشرت التعليقات على منصة إكس مؤكدة أن بينتو كان الأسوأ في الفريق بل وصل الأمر بالبعض إلى اتهامه بأن لديه "أجندة ضد كريستيانو رونالدو قائد الفريق"، في إشارة واضحة إلى حجم الغضب الجماهيري الذي تخطى حدود الانتقادات المعتادة.

ورصدت الكاميرات، رونالدو وهو يحذر بينتو من مغادرة مرماه، في الدقيقة 89، والتي حصل فيها الأهلي على ركلة ركنية نفذها رياض محرز، ولكن الحارس تجاهل كلام البرتغالي وابتعد، ليستغل المدافع إيبانز، الموقف، ويسجل هدف التعادل الثاني بالإضافة إلى عدم تمكنه من التصدي لأي ضربة ترجيح.

وقال الناقد الرياضي بندر الدبيخي في تغريدة: "هاردلكم يا عالميين، إلغاء عقد الحارس بينتو أصبح مطلب ‎نواف العقيدي أفضل منه بمراحل، وكذلك ويسلي وأنغيلو".

وكتب الناقد الرياضي عبد الكريم الزامل: "الحارس الأجنبي إما يكون فارق ولا احتفظ بخانته للاعب أجنبي ثامن، بينتو للمرة الألف نقول لا يصنع الفارق لك هو والعقيدي في كفة واحدة، النصر خسر آخر موسمين البطولات بسبب وجود حارس أجنبي ضعيف".

وقال أحد المغردين: "حرام يلعب مع النصر هذا، ولا في حاره يلعب، قلنا وكررنا، حرام بالله لوني من النصر ما يجلس يوم واحد بالنادي، ويلحقه الفاشل، بينتو الحارس بره لأنه فاشل".

وعلق مغرد آخر: "الحارس الأجنبي إما أن يكون حارس خبرة ولا ماله لزوم ياخد خانة، بينتو حارس جاي يتعلم وياخد خبرة على حساب الفريق، المفروض مكانه لاعب وسط على مستوى عالي يفيدك وقت الاستحواذ أو الظروف الصعبة".

وأضاف: "الوقت لا يزال متاحا لأن العنصر المحلي كلما قل في أرضية الملعب كان أفضل".