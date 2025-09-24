لقطة اليوم.. شاهد ما فعله رافينيا مع جدة لامين يامال المغربية (فيديو)

كتب – نور الدين ميفراني

كانت بعثة نادي برشلونة حاضرة بقوة في حفل الكرة الذهبية الذي نظمته مجلة "فرانس فوتبول" بمسرح شاتليه بباريس، يوم الاثنين الماضي، بوفد كبير ترأسه خوان لابورتا، رئيس النادي.

وحضر عدد من اللاعبين وعائلاتهم أبرزهم النجم الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال، والبرازيلي رافينيا، وكوباسي والمدرب الألماني هانزي فليك، بالإضافة إلى فاطمة، جدة لامين يامال، والتي خطفت الأنظار بحضورها المميز.

ولفتت جدة لامين يامال الأنظار بارتدائها الملابس المغربية، وكان حضورها مميزًا لمساندة حفيدها الذي تربطه بها علاقة قوية، حيث قامت على تربيته في مرحلة الطفولة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم البرازيلي رافينيا، الذي قام بالذهاب إلى جدة لامين يامال وتحدث معها مطولًا، وهو ما أثار إعجاب المتابعين.

وبدا رافينيا منصتًا لكلمات جدة يامال حيث ظل منحنيًا أمامها ومستمعًا لما تقوله، وكان يشاركها الابتسامة ويمنحها اهتمامًا خاصًّا، وهو أمر أثنى عليه رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وكان النجم البرازيلي حاضرًا برفقة زوجته وضمن أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية برفقة لامين يامال وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي من برشلونة.

وحل لامين يامال ثانيًا ورافينيا خامسًا وبيدري في المركز الـ11 وروبيرت ليفاندوفسكي في المركز الـ17 في ترتيب الجائزة، التي توج بها الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان.

واكتفى نجم برشلونة الشاب بلقب أفضل لاعب شاب في 2025 للمرة الثانية على التوالي وتسلم جائزة كوبا.

رافينيا بدوره قدّم موسمًا رائعًا للغاية العام الماضي، وسجّل ثلاثين هدفًا، إلى جانب فوزه مع برشلونة بالثلاثية المحلية: الدوري، والكأس، وكأس السوبر.