إلى ملعب البادل.. 10 صور رائعة لإندريك وزوجته غابرييلي ميراندا (شاهد)

خطف المهاجم البرازيلي إندريك الأنظار مجددًا، لكن هذه المرة لم يكن وحده، إذ لفتت زوجته غابرييلي ميراندا الحضور خلال نهائي بطولة "كومونيداد دي مدريد P1" لرياضة البادل، التي أقيمت في صالة "موفيستار أرينا" بالعاصمة الإسبانية.

ورغم غياب إندريك عن الملاعب بسبب الإصابة واستكماله مرحلة التعافي للعودة مع ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو، حرص على التواجد بين الجماهير لمتابعة المنافسات.

والتقطت الكاميرات لحظات خاصة جمعته بزوجته التي سرقت الأضواء بحضورها اللافت.

النجم البرازيلي الشاب جلس في المدرجات رفقة غابرييلي ميراندا كأحد أبرز ضيوف البطولة، قبل أن يلتقي عددًا من نجوم اللعبة مثل المصنف الأول عالميًّا أرتورو كويّو، وأغوستين تابيا، وليو أوغسبورغر، ومارتين دي نينو.

الحدث نفسه شهد حضورًا جماهيريًّا قياسيًّا، حيث امتلأت المدرجات بـ14 ألفًا و256 متفرجًا، ما منح البطولة أجواءً استثنائية زاد من بريقها تواجد إندريك وزوجته في الصفوف الأمامية.

وفيما يلي 10 صور للبرازيلي إندريك وزوجته غابرييلي ميراندا خلال أحداث البطولة، نشرتها زوجة نجم ريال مدريد على حسابها في "إنستغرام":