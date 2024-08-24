كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات ملف تعاقد نادي الزمالك مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري السابق، الذي ربطته عدة تقارير أخيرة بالانضمام للفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعد الصفقة بمثابة الحلم لجماهير الزمالك، خاصة في ظل معاناة الفريق الفترة الماضية وتراجع مستواه وعدم إبرام أي تعاقدات بشكل رسمي، حتى الآن.

وذكرت تقارير سابقة أن النادي الأبيض ينتظر رفع إيقاف القيد عن الفريق، حتى يتم قيد بن شرقي في صفوف الفريق فور التعاقد معه.

وقال تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، إن "إدارة الزمالك بدأت الخطوات الرسمية لحل أزمة القيد بشكل نهائي، وربما يكون المغربي أشرف بن شرقي أولى صفقات الفريق في الموسم الجديد".

وأضاف التقرير: "هناك تغييرات ستطول منظومة الكرة داخل الزمالك بنسبة 180 درجة، خاصة بعد الخروج من بطولة كأس مصر على يد طلائع الجيش، ولكن جوزيه غوميز، المدير الفني للفريق، مستمر، كما أن مصطفى الزناري فرص بقائه أصبحت صعبة وأيضا ناصر منسي قد يرحل قريبا".

وأشار: "حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، هو من يقود المفاوضات بشكل مباشر مع أشرف بن شرقي، وتم الاتفاق على الأمور كلها مع وكيله، واللاعب لديه اتفاق كامل على التفاصيل كلها، ولكن الموضوع متوقف على منحه مقدم عقده والبالغ 500 ألف دولار، وهذا أمر صعب حاليا؛ بسبب وجود مستحقات باقية للاعبي الفريق الأول".

وأوضح التقرير: "الاتفاقات الأخيرة وصلت إلى أن النجم المغربي سيتواجد في القاهرة مع منتصف الأسبوع الحالي لإتمام الاتفاق مع الزمالك، ولكن بشرط هو تسديد مقدم التعاقد للاعب".

ولعب بن شرقي 3 مواسم سابقة مع نادي الزمالك، حيث انضم إلى صفوف الفريق في يوليو 2019 قادماً من الهلال السعودي، وخاض برفقة الفريق الأبيض 109 مباريات، سجل خلالها 41 هدفاً، وقدم 28 تمريرة حاسمة.

وحصد بن شرقي مع الزمالك طوال 3 مواسم، 6 ألقاب، بواقع لقبين لبطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021، 2021-2022، وكأس مصر في موسم 2018-2019، 2020-2021، ولقب لكأس السوبر المصري السعودي موسم 2019-2020، ولقب لبطولة كأس السوبر الأفريقي 2019-2020.