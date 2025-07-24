عودة خرافية.. أندرتيكر يدمر مصارعا في عرض "WWE NXT" (فيديو)

فاجأ المصارع الأسطوري "أندرتيكر" الجميع بعودته إلى حلبات المصارعة من خلال عرض WWE NXT، الذي أُقيم أمس الأربعاء، وذلك بعد غياب طويل عن منافسات WWE وابتعاده عن العروض، باستثناء ظهوره في بودكاست خاص به.

وظهر "أندرتيكر" في العرض المباشر لمواجهة تريك ويليامز، بطل العالم في TNA، والذي أثار غضبه بعد أسابيع من تبادل السخرية والتحديات بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي، عندها قرر "الظاهرة" أنه اكتفى، وقال إنه سيلقن ويليامز درسًا قاسيًا، قبل أن ينفذ عليه حركة "تشوك سلام" الشهيرة على الحلبة وسط دعم وتصفيق حار من الجماهير الحاضرة.

بعد المواجهة مع تريك ويليامز، وجّه "أندرتيكر" تحذيرًا له، وأكد أن مشاركته الحلبة معه بعد عودته كانت شرفًا، لكنه شدد على أن المستقبل سيعتمد على ما سيفعله ويليامز بعد ذلك.

وقال أندرتيكر إن المستقبل بانتظاره، وعليه أن يمضي ويحصل على ما هو له، لكنه حذّره أيضًا بوضوح من الاقتراب من فريقه LFG، مشيرًا إلى أن العبث مع "ذا فينوم" لن يمر دون عواقب.

واعتزل "أندرتيكر" عالم المصارعة في العام 2020، بعد نزاله الشهير أمام إي جي ستايلز في عرض ريسلمانيا 36، لكنه كثيرًا ما تحدث عن صعوبة التأقلم مع حياة ما بعد الاعتزال.

وكشف النجم الأسطوري أنه لا يزال يشعر بالرغبة في العودة إلى الحلبة عندما يحضر عروض WWE.

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وأضاف: "تراودني مشاعر مثل: يجب أن أكون مستعدًا، في عرض ريسلمانيا 39، كنت هناك مع عائلتي وأصدقائي في أحد الأجنحة نشاهد العرض، ووجدت نفسي أتأرجح على الكرسي وأقول: (يا إلهي، كان يجب أن أكون هناك في الأسفل)".

واختتم: "في مثل هذه اللحظات، تكون الرغبة موجودة. لا تزال في قلبي وعقلي".

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ودخل "أندرتيكر" إلى قاعة مشاهير WWE في العام 2022، ومنذ اعتزاله، ظهر في عدة مناسبات داخل الشركة، وكان أبرزها عندما أطاح بـ"ذا روك" في عرض ريسلمانيا 40.