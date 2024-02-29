كأس الاتحاد الإنجليزي: صعود ليفربول وتشيلسي ويونايتد لدور الـ8

ضربة رأس من كاسيميرو تصعد بيونايتد لدور الثمانية

سجل كاسيميرو هدفا في الدقيقة قبل الأخيرة ليرسل مانشستر يونايتد إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة 48 في رقم قياسي بعد الفوز 1-صفر على نوتنغهام فورست منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء.

وسجل لاعب الوسط البرازيلي (32 عاما) الهدف بضربة رأس من مدى قريب إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها برونو فرنانديز ليحافظ على آخر أمل ليونايتد في الحصول على لقب في موسم صعب للفريق الفائز بكأس الاتحاد 12 مرة.

وحبس إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد وفريقه أنفاسهم أثناء مراجعة طويلة للهدف من قبل تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي وجود تسلل قبل تأكيد احتساب الهدف، لتنطلق فرحة جماهير يونايتد على ملعب نوتنغهام.

وسيلعب يونايتد مع غريمه التقليدي ليفربول في دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر المقبل بعد فوز فريق المدرب يورغن كلوب 3-صفر على ساوثامبتون اليوم أيضا.