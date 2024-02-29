كأس الاتحاد الإنجليزي: صعود ليفربول وتشيلسي ويونايتد لدور الـ8
صعد ليفربول إلى دور الـ8 بكأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه على ساوثهامبتون بثلاثية دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
افتتح ليفربول التسجيل عن طريق لويس كوماس في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.
وجاء هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 75 عن طريق جايدن دانز، ثم أحرز اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 88.
وضرب ليفربول موعدًا ناريًا مانشستر يونايتد في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.
ضربة رأس من كاسيميرو تصعد بيونايتد لدور الثمانية
سجل كاسيميرو هدفا في الدقيقة قبل الأخيرة ليرسل مانشستر يونايتد إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة 48 في رقم قياسي بعد الفوز 1-صفر على نوتنغهام فورست منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء.
وسجل لاعب الوسط البرازيلي (32 عاما) الهدف بضربة رأس من مدى قريب إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها برونو فرنانديز ليحافظ على آخر أمل ليونايتد في الحصول على لقب في موسم صعب للفريق الفائز بكأس الاتحاد 12 مرة.
وحبس إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد وفريقه أنفاسهم أثناء مراجعة طويلة للهدف من قبل تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي وجود تسلل قبل تأكيد احتساب الهدف، لتنطلق فرحة جماهير يونايتد على ملعب نوتنغهام.
وسيلعب يونايتد مع غريمه التقليدي ليفربول في دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر المقبل بعد فوز فريق المدرب يورغن كلوب 3-صفر على ساوثامبتون اليوم أيضا.
هدف جالاجر المتأخر يمنح تشيلسي الفوز على ليدز
تغلب تشيلسي على ليدز يونايتد المنتمي لدوري الدرجة الثانية 3-2 ليبلغ دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفضل هدف الفوز الذي سجله كونورو جالاجر في الدقيقة الأخيرة اليوم الأربعاء.
تقدم ليدز بعد ثماني دقائق من البداية بعد خطأ مشترك من دفاع تشيلسي إثر ركلة مرمى سمح لماتيو جوزيف بتسجيل أول أهدافه مع الفريق الأول للضيوف.
ورد تشيلسي بهدفين إثر تحركات رائعة في الدقيقتين 15 و37 ولمسات رائعة من السنغالي نيكولاس جاكسون والأوكراني ميخايلو مودريك.
وسجل جوزيف هدفه الثاني في الدقيقة 59 بضربة رأس سهلة.
واستغل البديل جالاجر تمريرة بينية من لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز في الدقيقة الأخيرة ليطلق تسديدة أرضية زاحفة في الشباك ليقود تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي، المنافس في الدرجة الثانية، في دور الثمانية للبطولة.