سخر من مؤهلاتها بشدة.. رد صارم من أجمل مذيعة في العالم على مشجع (صور)

فاجأت إيفا موراتي، المذيعة الألبانية المعروفة بتقديمها تغطية دوري أبطال أوروبا، جمهورها برد حاد على أحد المتابعين الذي شكك في جدارتها بالعمل كمقدمة للبطولة الأوروبية الأشهر.

موراتي، التي يطلق عليها البعض لقب "لورا وودز الألبانية"، ظهرت على الشاشات منذ عام 2017 وتعود هذا العام عبر قناتي "فيزيون بلس" و"ترينغ تي في" لتقديم استوديوهات البطولة.

وتتمتع موراتي بشعبية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها أكثر من 1.3 مليون شخص على إنستغرام، ويلقبها بالبعض بـ"أجمل مذيعة في العالم".

مذيعة دوري الأبطال ترد بقوة على تعليق مسيء

في أحدث منشوراتها، نشرت إيفا موراتي فيديو وهي ترتدي فستانًا أسود قصيرًا تستعرض فيه مباريات التصفيات المقبلة لدوري الأبطال، قبل أن تختتم بإرسال قبلة للكاميرا.

لكن التعليقات التي أعقبت الفيديو لم تخلُ من الهجوم. أحد المتابعين كتب ساخرًا: "هل تعرف أي شيء عن كرة القدم؟"، فيما أضاف آخر: "المباريات انتهت"، في إشارة إلى أن حضورها قائم على الشكل لا على الخبرة.

أحد المعلقين ذهب أبعد من ذلك بالقول بسخرية: "بالتأكيد درست صحافة كرة القدم طوال حياتها".

لترد موراتي بقوة قائلة: "في الواقع لدي شهادة بكالوريوس وماجستير في القانون، وهذا عامي العاشر في دوري أبطال أوروبا".

ردها لاقى إشادة واسعة من متابعيها، فقد كتب أحدهم مازحًا: "لديها أيضًا شهادة في إسكات التعليقات"، وأضاف آخر: "لم يكن عليك سحقه بهذا الشكل"، فيما وصف ثالث التعليق المسيء بأنه "سخيف وجهل واضح".

موراتي لم تكتفي بالرد على إنستغرام، بل ظهرت أخيرًا على حسابها في "تيك توك" خلال إعلان دعائي لإحدى العلامات التجارية للملابس، ووجهت رسالة مباشرة إلى ما وصفتهم بـ"المتنمرين".