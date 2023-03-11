كيف أثارت قناة الزمالك الجدل حول مرض شيكابالا؟
تصدر اسم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، الأوساط الكروية المصرية في الساعات الماضية بعد أنباء إصابته بمرض خطير كمضاعفات لتعرضه للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19 المستجد).
وأثارت قناة الزمالك الجدل حول مرض شيكابالا بعدما أكد المذيع مينا ماهر عبر برنامج (رسالتك وصلت) أن شيكابالا تعرض لنزلة برد حادة بعد العودة من تونس عقب مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف: "شيكابالا عانى مشاكل صحية وكانت هناك شكوك حول إصابة اللاعب بفيروس كورونا. وخضع شيكابالا لتحليل (رابيد تيست) وخرج بنتيجة سلبية".
وتابع: "طبيب الزمالك محمد أسامة طلب من شيكابالا تحاليل أخرى للاطمئنان على صحته في ظل استمرار المتاعب الصحية، والمفاجأة أن نسبة الورم في الدم وصلت إلى نسبة 36% رغم أن المعدل الطبيعي لهذه النسبة يبلغ 6%".
وواصل: "طبيب الزمالك تواصلنا معه وأكد أن هناك نسبة مرتفعة للغاية للورم في الدم كما أنه طلب من شيكابالا إجراء 5 تحاليل وفحوصات أخرى، واللاعب بسبب شعوره بالتعب سقط أرضا منذ يومين خاصة أنه لا يتناول الأطعمة".
وأشار إلى أن شيكابالا ملتزم بالتواجد في منزله بسبب متاعبه الصحية وشاهد مباراة الترجي الأخيرة في مصر بصعوبة، موضحا أن التفسير المنطقي الوحيد هو إصابته بفيروس سواء خلال ليبيا أو تونس، حيث ظهرت الآثار بعد مباراة الترجي وتدهورت حالته بعدها.
من جانبه، أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، عبر برنامج (زملكاوي) بقناة ناديه أن شيكابالا يعاني أعراض نزلة برد موضحا أن تحليل فيروس كورونا جاء سلبيا.
وأشار إلى أن شيكابالا خضع لتحاليل شاملة أثبتت إصابته ببعض الالتهابات البسيطة، موضحا أن اللاعب ما زال يعاني الإجهاد مع بعض أعراض البرد ولكن حالته تتحسن بصورة كبيرة.
وأوضح أن هناك كلاما تم نقله بشكل مغلوط عبر قناة الزمالك، مؤكدا أن شيكابالا حالته تتحسن بصورة ملحوظة وأن ما يتردد حول مرض شيكابالا شائعات غير حقيقية.
وربط البعض بين غياب شيكابالا عن تدريبات الزمالك ودخوله في خلاف مع مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق.