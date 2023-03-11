كيف أثارت قناة الزمالك الجدل حول مرض شيكابالا؟

وواصل: "طبيب الزمالك تواصلنا معه وأكد أن هناك نسبة مرتفعة للغاية للورم في الدم كما أنه طلب من شيكابالا إجراء 5 تحاليل وفحوصات أخرى، واللاعب بسبب شعوره بالتعب سقط أرضا منذ يومين خاصة أنه لا يتناول الأطعمة".

وأشار إلى أن شيكابالا ملتزم بالتواجد في منزله بسبب متاعبه الصحية وشاهد مباراة الترجي الأخيرة في مصر بصعوبة، موضحا أن التفسير المنطقي الوحيد هو إصابته بفيروس سواء خلال ليبيا أو تونس، حيث ظهرت الآثار بعد مباراة الترجي وتدهورت حالته بعدها.