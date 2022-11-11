الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة شباب الأهلي دبي ضد النصر في دوري أدنوك للمحترفين
يخوض فريق شباب الأهلي دبي اختبارا جديدا، اليوم الجمعة، أمام ضيفه النصر في افتتاح الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين.
ويترقب عشاق الكرة الإماراتية وجبة كروية دسمة في مواجهة ديربي دبي في مواجهة لن تكون سهلة للفريقين.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الديربي بين شباب الأهلي دبي والنصر في دوري أدنوك، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (راشد) بنادي شباب الأهلي دبي الساعة 16:45 اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات.
وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عصام عبده، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي.
ترتيب الفريقين
يحتل شباب الأهلي دبي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن الوحدة والشارقة صاحبي المركزين الأول والثاني.
وحقق شباب الأهلي دبي 6 انتصارات وتعادلًا وحيدًا وتلقى خسارتين، وسجل الفريق 17 هدفا واستقبل 9 أهداف.
ويحتل النصر المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط بعد بداية هزيلة للفريق الذي حقق فوزا وحيدا و3 تعادلات وتلقى 5 خسائر.
وسجل النصر هذا الموسم في بطولة الدوري 9 أهداف بينما استقبل في مرماه 18 هدفا.
وخسر شباب الأهلي دبي آخر مواجهة على ملعبه ضد النصر وهو آخر لقاء أيضا بين الفريقين يوم 11 مايو الماضي بنتيجة 1/2 في الدوري.
أفكار جارديم
يسعى شباب الأهلي دبي لمواصلة التطور وتحقيق النتائج المميزة تحت قيادة مديره الفني البرتغالي ليوناردو جارديم خلال المباريات الأخيرة.
وفاز شباب الأهلي دبي في آخر 4 مباريات خاضها ببطولة الدوري على حساب الجزيرة بنتيجة 2/1 ثم فاز خارج دياره على خورفكان بنتيجة 1/0.
وخرج شباب الأهلي دبي منتصرا من مواجهة العين بنتيجة 2/1 ثم اكتسح البطائح بنتيجة 6/0.
وقال جارديم في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه تنتظره مواجهة ديربي صعبة أمام منافس كبير له كل الاحترام والتقدير بقيمة النصر.
وأشار إلى أن المركز الحالي للنصر لا يعبر عن قدراته، كما أن أجواء الديربي وظروف المباراة تزيد صعوبتها.
ويلعب جارديم بطريقة 4/4/2 بتشكيلة تضم حارس المرمى حسن حمزة، وأمامه رباعي خط الدفاع جايسون دينايير ومحمد مرزوق وأحمد جميل وبدر ناصر.
ويقود خط الوسط فيديريكو كارتابيا وبجواره أحمد نورالله وعلى الأطراف يوري سيزار وعزيز جانييف مع ثنائي الهجوم عمر خريبين وإيجور خيسوس.
افتتاحية عهد توميتش
يسعى النصر لانطلاقة قوية مع مدربه الجديد الكرواتي جوران توميتش الذي تولى المهمة خلفاً للمدرب الألماني ثورستن فينك.
وأعلن توميتش التحدي قبل لقاء ديربي دبي، مؤكداً في المؤتمر الصحفي التقديمي أنه جاء إلى الإمارات لإعادة النصر لمكانته المعهودة كمنافس قوي على البطولات.
وأشار إلى أنه يعلم كل شيء عن النصر والكرة الإماراتية، موضحاً أنه يتمنى بداية قوية رغم صعوبة المهمة أمام شباب الأهلي دبي في مواجهة ديربي صعبة.
وتلقى النصر 3 خسائر متتالية بالدوري قبل لقاء شباب الأهلي دبي أمام العين واتحاد كلباء والجزيرة، كما أنه لم يحقق سوى فوز وحيد على حساب عجمان بالجولة الثانية يوم 10 سبتمبر الماضي.
ويغيب عن النصر الثنائي محمد فوزي وريان مينديز، ويعتمد النصر على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد شامبيه، وأمامه الرباعي راشد محمد ولوكاس ألفيس وجلوبر ليما وعمران الجساسي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط طارق أحمد وخوسيه توزي وعادل تاعرابت وجاسم يعقوب مع ثنائي الهجوم ديمبو داربوي وعبدالعزيز داوود.
وقال شاكر عبدالفتاح، مدرب العين الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن شباب الأهلي دبي يتطور مع جارديم فالبداية لم تكن على المستوى المطلوب ولكن الفريق حقق 4 انتصارات متتالية.
وأوضح أن النصر سيخوض المباراة بدوافع قوية لتحسين موقفه ومصالحة جماهيره في مواجهة الديربي مع المدرب الجديد توميتش، وهي أمور تجعل المواجهة خارج التوقعات.