الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة شباب الأهلي دبي ضد النصر في دوري أدنوك للمحترفين

وقال جارديم في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه تنتظره مواجهة ديربي صعبة أمام منافس كبير له كل الاحترام والتقدير بقيمة النصر.

وأشار إلى أن المركز الحالي للنصر لا يعبر عن قدراته، كما أن أجواء الديربي وظروف المباراة تزيد صعوبتها.

ويلعب جارديم بطريقة 4/4/2 بتشكيلة تضم حارس المرمى حسن حمزة، وأمامه رباعي خط الدفاع جايسون دينايير ومحمد مرزوق وأحمد جميل وبدر ناصر.

ويقود خط الوسط فيديريكو كارتابيا وبجواره أحمد نورالله وعلى الأطراف يوري سيزار وعزيز جانييف مع ثنائي الهجوم عمر خريبين وإيجور خيسوس.